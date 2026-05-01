關注：藍營軍購之亂是黨主席選舉延長賽

國民黨主席鄭麗文。（中評社資料照） 中評社台北5月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨近日因軍購特別預算引發內亂，表面上是黨中央的新台幣“3800億加N”，與親美派的8千億版本的攻防，路線對撞更像是去年10月黨主席選戰的延伸，是一場尚未落幕的主席選舉延長賽。現任主席鄭麗文要採取什麼樣的態度面對，會否屈服於現在聲量正大的建制派，攸關接下來的國民黨路線走向。



回顧去年10月，鄭麗文之所以能擊敗建制派推舉的主席對手郝龍斌，關鍵在於藍營基層支持者長年的不滿。民進黨執政這十年來，藍營支持者看著國民黨高層在重大論述上只能跟著民進黨尾巴走，深陷“反中抗中”的陷阱，甚至急於與綠營競爭誰更“親美”，喪失主體性，極度反感。



鄭麗文當時憑藉著鮮明的兩岸路線優先立場與中華民族認同，承載了藍營支持者渴望走出一條不同於綠營路線的期盼，最終成功入主黨中央。



如今，特別軍購案再度引爆藍營內部衝突，現在回過頭看，似乎是主席選戰中兩條路線的再度交鋒。黨副主席季麟連日前在中常會點名“立法院長”韓國瑜與藍委徐巧芯，甚至拋出開除黨籍的重話，背後反映的藍營基層支持者對無底線親美，或者是藍營高層搶著和綠營比誰比較親美的強烈排斥。



正如國民黨台北市議員李明賢近日透露，近日走訪藍營基層，已傳出“若國民黨選擇空白授權跟著民進黨走，年底就不投藍”的抵制聲音。這種氛圍凸顯出，藍營支持者在意的可能並不是軍購金額的多寡，而是藍營是否只跟著綠營走，而毫無自己主見的路線。



靠著這股基層力量被推上主席位置的鄭麗文，現在正站在抉擇的關卡。一邊是黨內建制派與親美勢力，主張透過通過高額軍購來摘除“反美”標籤，甚至藉此向美方繳交投名狀；另一邊則那些拒絕拿香跟拜，希望藍營走出自我優勢，維持兩岸和平的基層支持者。