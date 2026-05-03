屏東縣府攜手AIT　深化青年防災應變能力

民進黨籍屏東縣長周春米（左）與AIT高雄分處處長張子霖3日出席“I CAN HELP 防災基礎研習工作坊”，上陣示範“生命紅綠燈”。（圖：屏東縣政府提供） 中評社屏東5月3日電（記者 蔣繼平）屏東縣政府3日攜手美國在台協會（AIT）舉辦2場“I CAN HELP 防災基礎研習工作坊”，共計100名高中學生參與。AIT高雄分處處長張子霖分享自己小時候吃飯噎住，所幸父親知道如何急救，所以學習意外事故及災害應變能力相當重要。



“I CAN HELP 防災基礎研習工作坊”3日於屏東縣立大同高級中學舉辦，活動以“I CAN HELP”為核心理念，結合“Stay Focused， Save Lives”精神，強調在災害與突發事件中，唯有冷靜判斷、迅速應變，才能在關鍵時刻發揮守護生命的力量。



活動開幕儀式特別安排“生命紅綠燈”情境演示，由民進黨籍屏東縣長周春米與AIT高雄分處處長張子霖共同引導學生進行情境判讀，透過簡明直觀的判斷原則，加深對安全與危急狀況的辨識能力，現場互動熱烈。



張子霖分享自身經驗指出，約50年前，其父親在美國參與類似課程，讓他在兒時一次食物哽塞、無法呼吸的危急情況下，能即時採取正確處置，成功挽救生命。他強調，這類基礎救命技能的普及，不僅關乎個人安全，更是提升整體社會韌性的關鍵基礎。



周春米表示，目前社會整體在第一線即時應變與民眾自救互救能力上仍有強化空間，防救災能力不足，將直接影響災害發生時的損害程度與生命安全。因此，從校園扎根防災教育，建立正確觀念與基礎技能，已是刻不容緩的重要課題。



屏縣府指出，未來將持續結合國際資源與民間力量，深化校園防災教育體系，強化青年世代在面對極端氣候與多變風險下的應變能力，培養兼具判斷力與行動力的安全素養，全面提升城市防災韌性，落實“專注應變、守護生命”的核心價值。