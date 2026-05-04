游盈隆稱與柯之交淡如水　做民調得罪當局

“中選會主委”游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／“中選會主委”游盈隆被提名時，被綠營認為與前台灣民眾黨主席柯文哲交好，游盈隆接受《中國時報》專訪表示，“好，我今天可以第一次公開說明”，游盈隆說是“君子之交淡如水”，與柯文哲其實並不常見面；至於民進黨內對他的質疑可以理解，因先前做民調，“無意間得罪當局”，綠營複雜的情緒可以理解。



對於自己被提名出任“中選會主委”，游盈隆指出，去年9月初大罷免後，賴清德已經請“行政院”開始跟在野黨聯繫，希望能推薦“中選會”委員，這表示賴清德用行動表達，“大罷免過後，是一個階段性的結束，台灣政局應有一個新的開始，而這從重要人事任命開始”，賴清德就在這個背景下開始有這些思考。



談到民進黨內部反彈，游盈隆表示，“綠營複雜的情緒，我可以理解”，2016年他成立台灣民意基金會，每個月發表重要民調，盼能夠為台灣民主社會提供最專業、公正、精準的民調，所以不從特定政黨角度看事情，自然而然跟執政的民進黨看法漸行漸遠。他強調，“無意中得罪了當局，但沒有那麼無聊針對性找當局麻煩”。



對於被質疑是民眾黨要的人選，游盈隆說“都是烏龍指控”，表示與柯文哲在一家海鮮店認識已十幾年了，因為同情小黨、鼓勵小黨發展，2024年大選後，民眾黨請他當講師，談及台灣的政黨政治發展，還不避諱地在民眾黨共識營裡面提到，1990年到現在，小黨的魔咒就是“3屆立委”。所有的小黨都禁不起3次“立委”選舉的考驗，就萎縮到3席以下。“我提醒，這是一個魔咒，要小心”。



談到跟柯文哲關係，他說“君子之交淡如水，不常碰面”。至於他的兒子，就是跟很多年輕人一樣，在當年柯的浪潮下，進入台北市府工作，2022年就離開市府，已另行發展。