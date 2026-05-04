許淑華出席佛誕浴佛　祈願不要戰爭

南投縣長許淑華合掌祈福。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月4日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天出席慈濟基金會在縣府大廳舉辦的“佛誕祈福浴佛活動”，許淑華率縣府主管與響應浴佛，並向佛祖發願祈福，祈求國泰民安、遠離戰爭。



慈濟基金會南投聯絡處結合“佛誕節、母親節、全球慈濟日”三節合一，每年5月起都會在南投縣內舉辦系列浴佛活動，4日首場與縣府合作，在縣府大廳設置浴佛堂，開放洽公民眾禮佛，祈願人心淨化、社會祥和、天下無災。許淑華率副縣長王瑞德等縣府主管響應。



許淑華表示，慈濟基金會自從南投發生九二一震災後，每年5月都會結合佛誕節、母親節及全球慈濟日在縣內規劃浴佛活動，象徵報佛恩、報父母恩及報眾生恩，藉由感恩的心促進社會祥和與安定。



許淑華感謝慈濟基金會每年都到縣府辦理祈福浴佛儀式，讓縣府員工、新住民朋友及洽公民眾都能就近親身參與浴佛活動，感受佛法恩澤。她表示，近期國際地緣政治形勢不穩定，中東、歐洲都發生戰爭，也讓人們感到惴惴不安，透過誒佛儀式，大家靜下心來虔誠祈福，有助安定民心。



許淑華向佛祖祈願，希望國泰民安、台灣能夠遠離戰爭，再次感謝慈濟基金會長年推動社會公益，並經常在社會有難時出手援助，是社會正向的力量。