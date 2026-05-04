八佰是統戰？區桂芝：對歷史無知才需害怕

北一女國文教師區桂芝表示，因為對歷史完全無知，他們才需要害怕。（照片：區桂芝臉書） 中評社台北5月4日電／大陸電影《八佰》改編自1937年淞滬會戰國軍死守四行倉庫抵禦日軍的史實，卻被指涉統戰，引起台灣熱議。北一女國文教師區桂芝3日在臉書發文質疑綠營對歷史無知而害怕、心虛至此，連綠營自稱“敵對勢力”的肯定都要否決，恐怕還有深層說不出口的理由。



區桂芝說，連高唱“中華民國國歌”、飛揚青天白日滿地紅“國旗”的《八佰》，都被認為是統戰電影，很懷疑他們心虛至此嗎？連“敵對勢力”的肯定都要否決？



區桂芝表示，恐怕還有深層說不出口的理由吧！“抗日”精忠氣節豈可歌頌？我們只好自己復習宣揚所有的血債紀念日，勿忘國恥。



區桂芝提到，1928年5月3日，北伐即將完成海內統一之際，日寇找借口襲擊我軍，阻撓統一，在濟南肆意屠殺，連被派去交涉的蔡公時使節都慘遭割去耳鼻，死狀淒慘，軍民死亡超過6000人，史稱“五三（濟南）慘案”。這是發生在918事變之前，發生在77事變抗戰之前，他們企圖抹去所有抗戰血淚記憶嗎？青史昭昭，休想！



區桂芝也回覆網友留言表示，如果教科書中清清楚楚交代抗戰史事，何必害怕被統戰，所謂“抗日民族統一戰線”中，主力就是“國軍”，我們就是其中最大一部分，怕什麼統戰？“因為對歷史完全無知，他們才需要害怕！”