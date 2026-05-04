賴出訪史國怎返台？徐弘庭：可從巴拉圭回台

賴清德抵達“友邦”史瓦帝尼展開“國是訪問”。（照片：賴清德臉書） 中評社台北5月4日電／賴清德2日宣布抵達“友邦”史瓦帝尼展開國是訪問，傳是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機，成功出訪史國。但中國國民黨籍台北市議員徐弘庭3日在政論節目質疑，賴清德成功抵達史國，開始敲鑼打鼓，怎麼順利返台？一是繼續搭便機，二是繼續訪巴拉圭。



徐弘庭3日在政論節目《週末大爆卦》表示，外交是最要裡子的東西，最不需要的就是面子，最不需要的就是慷別人之慨，或是揩別人的油，然後拿來炫耀。這次賴清德成功出訪史瓦帝尼，帥，好帥，但是，目的是什麼？表現了什麼？原本如果低低調調，是可以去參加史國的就職大典，還有建交幾十周年雙慶，還可以跟其他非洲國家在一起。“現在你去了，然後呢？”



徐弘庭指出，一個正確的操作應該是什麼？去了，回來，下機的時候立刻開記者會，說過去兩天我做了一個外交突破，到哪裡。賴現在是到了就敲鑼打鼓，那接下來，他要怎麼回來？第一條路，還是一樣這台飛機，因為這台飛機不會被限制飛航警報區、可以讓他通過，因為是史瓦帝尼，還是一樣由特使陪著他搭機回台灣，這是一種。



徐弘庭表示，另外一種，就是從史瓦帝尼再往南美洲飛，飛到巴拉圭，然後坐巴拉圭的總統專機再一起回台灣。這也要坐十幾個小時，就真的繞地球一圈了！但他的意思是，賴清德是三軍統帥，為什麼要把自己曝於這種險地之中？“你現在還沒有回來，那接下來你到底要用怎樣的方式坐回來？回過頭來看，賴清德這次去，我是擔心的！”



“因為我覺得他是那種會為了面子，失去裡子的人！”徐弘庭說，賴清德就是要面子，之前就是敲鑼打鼓，結果面子沒了；現在偷偷摸摸到了那邊，還是要敲鑼打鼓？這叫什麼外交逆轉，只是去了一個你本來就應該要去到的地方，這算勝利嗎？