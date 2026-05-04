賴清德突訪史瓦帝尼　翁履中析高風險豪賭

針對賴清德訪問史瓦帝尼，翁履中分析後續效應。（照片：翁履中臉書） 中評社台北5月4日電／賴清德2日凌晨搭乘由史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世派出的專機，抵達史瓦帝尼。對此，旅美教授翁履中表示，賴清德確實成功帶領台灣突破了大陸設下的外交壓力線，但真正的考驗才剛開始，關鍵在於美、中兩強接下來的態度。



翁履中4日在臉書發文分析，“賴政府”最後採取“先抵達、後宣布”的方式完成出訪，某種程度上讓中國的外交圍堵未能完全奏效。



他指出，下一步如何安排是真正值得觀察的核心。賴清德是否會搭乘同一架史瓦帝尼專機返台？如果不是，又將透過何種方式返台？這個時間點相當微妙。幾天前，《紐約時報》才報導，巴拉圭總統預計於5月7日搭乘專機訪台支持台灣。外界自然會關注，這兩者之間是否存在某種“接力式外交部署”：也就是透過“友邦”專機接力，降低大陸對台灣“元首”出訪與返台路線施壓的效果。



從宏觀戰略角度來看，翁履中表示，賴清德這次出訪史國，傳遞出一個非常明確的領導人訊號：他不會在壓力下退縮，而是願意主動承擔風險、甚至搶先出牌的領導人。



不過，翁履中說，美中未來幾周如何回應，才是決定這場外交突圍後續效果的核心因素。若特朗普政府公開力挺，民主國家跟進的機率將大增；反之，若特朗普選擇沉默，台灣展現的勇氣恐在大國博弈的冷酷邏輯中被悄悄消費。



對於大陸可能的應對，他分析，大陸未必會直接對台採取激烈的報復，以免激起台灣社會的反中情緒，更可能的策略是轉向華府，要求美國“管控”台灣，不要讓台灣成為“麻煩製造者”。



翁履中表示，賴清德這次出訪史瓦帝尼，既是一次成功突圍，也是一次高風險下注。台灣用行動證明，自己不是只能被動等待安排的棋子。但國際社會，尤其是特朗普政府接下來究竟會把台灣視為值得尊敬、具有主體性的棋手，還是視為讓美中關係更加複雜的麻煩製造者，很快就會見分曉。台灣已經出牌，但牌局遠未結束。兩岸關係和美中台互動方式真正的洗牌，才剛要開始。