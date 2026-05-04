綠猛攻李四川年齡大　游淑慧嗆：特朗普呢？

國民黨籍新北市長參選人李四川。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／面對年底的新北市長選戰，在野整合出中國國民黨籍參選人李四川，但近期綠營頻頻攻擊李年紀大。李反擊，判斷一個政治人物不應看年齡，而是觀念與執行力。國民黨台北市議員游淑慧2日嗆綠營，記得民進黨至今還是很崇拜美國總統特朗普，那特朗普年紀多大？



新北市藍白合民調4月28日出爐，確定由國民黨提名的參選人李四川出線。民進黨則由前“行政院長”蘇貞昌之女、“立委”蘇巧慧參選新北市長。



針對綠營頻頻攻擊年紀，李四川日前接受網媒專訪時說，判斷一個政治人物不應看年齡，而是觀念與執行力。若年輕但觀念老舊，比年紀大更麻煩！“年齡從來不是問題，重點是能為年輕人留下什麼”，面對可能升高的政治攻擊，將以務實政績與市政願景回應。



游淑慧2日在中天節目《週末大爆卦》中談到，打年紀這種事“很幼稚”。記得民進黨至今還是很崇拜美國總統特朗普，那特朗普年紀多大？新北市是全台人口最多城市，“就問市民要的是市政老師傅還是市政實習生”？是沒有招了嗎？沒有辦法打李四川就拿年紀來當選舉起手式？之前還拿李四川弟弟李賜福環保事件來打。



游淑慧表示，這只證明李四川本身沒有什麼事情可以打！畢竟他做了幾十年的公務人員，又當“直轄市”副市長，有議員、媒體、廉政嚴格監督，一路走來操守、能力都沒有問題。



游淑慧指出，反觀蘇巧慧團隊不就是家臣團隊嗎？那蘇就是沒辦法靠自己打自己選戰。民進黨“立委”張宏陸、羅致政都是她的大師兄，都曾想過選新北市長，最後為何是蘇巧慧脫穎而出？“所以川伯（李四川）也很冤枉，現在是跟誰的女兒在選”。