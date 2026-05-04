鄭麗文：3800億防線不退　外部壓力我扛

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋專訪。（照片截自《千秋萬事》直播） 中評社台北5月4日電（記者 張嘉文）針對近期藍營內部鬧得沸沸揚揚的軍購特別預算案爭議，中國國民黨主席鄭麗文今天上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時表示，國民黨始終堅持“3800億元加N”的立場，這不僅是為了守住“國家”利益，更是為了守住納稅人的血汗錢。



鄭麗文強調，在這原則問題上絕對不會動搖，若有任何外部壓力，所有的鍋甩給她，她來負責對外說明，她來扛就好。



近期有傳聞指出國民黨立場轉向支持8千億元的特別軍購版本，鄭麗文在訪談中澄清表示，自己從未向任何人透露立場改變，這是有人“二手傳三手”的錯誤訊息，甚至有人以此誤導民眾黨，企圖破壞藍白合作。她指出，在她和民眾黨主席黃國昌溝通澄清後，民眾黨也已回歸原有的監督立場，所以不應再持續散佈虛假訊息。



鄭麗文指出，之前經國民黨“立法院”黨團大會決議的就是3800億加N版本，這就是黨版，這個的核心在於有據可依。若有新的、經過美國官方認證的軍購品項，發價書來了，預算數字當然可以討論，但在缺乏透明資訊的情況下，貿然放寬預算，這無異於空白授權。



鄭麗文說，“我不是在防美國，我是在防民進黨”。她痛批民進黨執政多年來，在許多重大工程案中“藏頭藏尾”，吃相難看。現在許多軍火商正四處遊說，要將預算資源導向缺乏監管的“商購”與“國防”自主”，若無嚴格程序監督，這筆天文數字恐進了民進黨的口袋。



她強調，國民黨不反對“國防”自主，但要求必須乾乾淨淨、清清白白，不能讓預算被挪用或被不清不楚的人A走。



她強調，目前3800億加N的立場是黨團、中常會以及多數準備參選年底縣市長的“立委”多數支持的，並非外傳多數藍委希望改成8千億版本，那都不是事實，更何況這對年底的選舉也沒有什麼直接關係，所以不需要東拉西扯，擴大黨內的莫須有矛盾，甚至於把這件事變成對黨主席領導威信的質疑，這也非常莫名其妙。她的原則立場都非常清楚，守住“中華民國”的“國家利益”非常清楚，也絕對不會輕易動搖。