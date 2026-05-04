賴允不干預　游盈隆保證不參與政黨活動

“中選會主委”游盈隆。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／過去“中選會”的中立性備受質疑，“中選會主委”游盈隆接受《中國時報》專訪時強調，這屆“中選會”委員跨黨派、更多元，他會與3政黨保持等距關係，在重要議題上，有別以往，“中選會”將主動拜會3黨團，在陽光下健全溝通。他更透露，賴清德提名時曾對他說，“你接下這個職務，我也不會去干預”，游盈隆強調，“賴清德都這樣說了，我的行事作風，請大家放一萬個心”。



被問到如何做到行政中立時，游盈隆說，“中選會”都依法行政，不偏袒任何一個政黨，不跟任何一個特定政黨一鼻孔出氣”。只要分寸拿捏得好，秉公處，久而久之人們就不會有那些疑慮。



游盈隆指出，以前“中選會”委員都是清一色民進黨提名，形成“完全執政”局面，但這一屆是跨黨派組成，“中選會”作為獨立機關沒有理由去偏袒任何一個政黨。“組織法規定得很清楚，不能參與政黨的活動”。



游盈隆斬釘截鐵說，“我絕對不會參與任何政黨的活動”。今年正好“總統”直選30周年，台灣也經歷過3次政黨輪替，政黨競爭已無法用“激烈”形容，就是“惡鬥”，所以“中選會”真的很難做。未來面對這樣環境，對於重要議題，他會主動與“立院”3黨溝通。



游盈隆也透露，去年11月底賴找他進府，告知要提名他為“中選會主委”時講了一句話，“你接下這個職務，發揮專業覺得應該怎麼做就去做，我不會干預。”游盈隆表示，賴清德講這句話非常有誠意，大家可以放一萬個心。“相信我，我的一生是可以被檢驗的”。



游盈隆也表示，目前“行政院”補提名沈淑妃、蔡維哲、黃謀信等3人擔任“中選會”委員，都有法政背景；他指出，“立法院”考量“中選會”委員應該是以專業背景為主，不要放這麼多的政治因素，盼盡速完成審查，使“中選會”運作更為順暢。