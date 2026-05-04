馬昔以ATA訪星國遭批　陳以信批綠政治失憶

針對賴清德採“ATA模式”訪問史瓦帝尼，陳以信在臉書提出看法。（照片：陳以信臉書） 中評社台北5月4日電／賴清德搭乘史瓦帝尼專機出訪史國引發議論，綠營人士以“ATA模式”為其低調安排辯護。中國國民黨籍前“立委”陳以信昨日在臉書發文表示，馬英九在2015年就曾以ATA模式出訪新加坡，民進黨當時大力抨擊類似作法，如今卻轉而力挺，根本是得了政治失憶症。



“ATA模式”(Arrive then Announce)是指秘密抵達後才宣布，通常是為了確保“元首”或高層官員安全的保護機制。台“外交部次長”吳志中表示，美國總統包含小布什、奧巴馬、特朗普、拜登共有四位，都曾採用此方式。



陳以信指出，民進黨不必援引美國前總統如拜登或奧巴馬的案例，台灣本身就有先例。他回顧2015年3月24日，馬英九低調前往新加坡弔唁李光耀，當時即採取ATA模式處理。



陳以信表示，當時他擔任“總統府”發言人，考量新加坡可能面臨大陸壓力，因此在馬英九抵達前不對外證實行程，直到完成家祭後才公開說明，目的在於尊重地主國並避免節外生枝。



陳以信指出，當年民進黨“立委”批評該行程“偷偷摸摸”，甚至質疑政府軟弱，如今卻為類似安排辯護，根本就是雙重標準，這些政治人物應對過去言論負責，並向當年說法致歉。