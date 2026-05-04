賴便機出訪掙520面子？徐弘庭：等級被定位

中評社台北5月4日電／賴清德2日宣布抵達非洲“友邦”史瓦帝尼展開國是訪問，傳是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機，成功出訪史國。對此，中國國民黨籍台北市議員徐弘庭3日在政論節目質疑，賴突襲出訪很帥掙到面子，但恐會在習特會輸掉裡子，且出訪規格降為“便機外交”，實務上也沒贏。



徐弘庭3日在政論節目《週末大爆卦》表示，去了一個你本來就應該要去到的地方，這算勝利嗎？以前他在金融業，最喜歡看“裡子”的東西，金融圈常講一句話：每個夢想都有代價！每個決定也都有他的成本。賴清德在這個時間點做這事，某程度上我們看起來叫外交突破，但對面看起來就是外交點火，不要忘記馬上就習特會了，試問這事對習特會，會造成什麼影響？



徐弘庭指出，他現在最想聽到“國安”團隊，事前對事情的評估、折衷，做這件事情會不會給人家一個理由，在習特會上對我們再下重手？這原本就是自己出的包，然後花了更多代價把自己出的包解決掉，可是看起來所有成本都提高了。說520就職2周年前的底氣？我們的處境全世界都知道，搭別人的飛機出去，這叫什麼底氣？雖然我不能出去，但以後可到處搭人家的便機？



徐弘庭強調，你這樣外交升級，人家也會升級。那台飛機對我們叫“養機千日用在一時”，因為那台飛機也是我們送的，但做這事一定有他的代價，我們一定又要提供史瓦帝尼什麼什麼。外交很重裡子，想想我們的裡子到底是什麼，不要為了面子犧牲掉裡子。對賴清德來講，到史瓦帝尼看起來是很帥，有面子，告訴大家：原本我不能來，但是我來了！



“可是對我來講，我認為這是在習特會，我們會喪失掉的裡子！”徐弘庭說，我們可能在習特會裡多輸掉一些東西，或是讓對岸對美國再多要求些什麼。還是要回過頭來問：你的策略是什麼？這次做這事，除了把面子討回來以外，還有什麼附加的理由？“中華民國”因為這樣還有得到些什麼？如果這次沒有，下次能低低調調地過境美國，他覺得意義可能還比較大。



徐弘庭表示，否則可能也創下一個不好的先例，就是“元首”的“便機外交”，這在過去是沒有的。其實搭便機就好像在搭商業客機，是包機、類專機？某程度上，以後出訪就被定位在這裡了，這是我們自己降等，從實務上，其實我們是輸了。