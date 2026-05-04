侯漢廷出新書《以中華之名》　藍白出席力挺

侯漢廷3日舉辦新書發表會，鄭麗文、柯文哲、洪秀柱、新黨主席吳成典、藍委羅智強等前來祝賀。（侯漢廷臉書） 中評社台北5月4日電／新黨台北市議員侯漢廷3日舉辦《以中華之名》新書發表會。侯漢廷表示，這部13萬字的著作，核心衹有兩個字：“脊梁”。脊梁是文化的底氣，更是民族的認同。然而，當前台灣最嚴重的病徵，就是“脊梁的坍塌”。台灣民眾黨前主席柯文哲、中國國民黨前主席洪秀柱喊話呼，紛紛籲侯漢廷入黨。侯漢廷強調，有感於台灣“脊梁坍塌”，總要有人說出“不跪”，當“中華民國”的板蕩忠臣。



侯漢廷3日舉辦《以中華之名》新書發表會，中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨前主席柯文哲、國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、藍委羅智強，媒體人錢怡君，議會同事林杏兒、林珍羽、柳采葳、耿葳、楊植斗、張志豪、詹為元等都到場祝賀。



侯漢廷3日致詞提到，這本《以中華之名》是他這十年問政、思考與沉澱後的集大成之作。如今台灣面臨的不再只是政黨更迭的技術問題，而是整個民族靈魂斷裂的存亡危機。核心衹有兩個字：脊梁。脊梁是文化的底氣，更是民族的認同，當前台灣最嚴重的病徵就是“脊梁的坍塌”。我們正在面對美方為了維護其進入“帝國晚期”的全球霸權，正肆無忌憚地將台灣當作收割的祭品。民進黨政府正系統性地將台灣辛苦積累的半導體產業“削弱”至美國，這無異於自毀長城。對美幾近朝貢，氣節蕩然無存。



侯漢廷表示，這種甘為附庸、自我矮化的現狀，本質上是主權的退讓與底氣的喪失。挺美、親美的人很多，但能看清民族尊嚴、能為民生疾苦挺身而出的人，才是真正有脊梁的政治人物！疾風知勁草，板蕩識忠臣，當美國勢力大舉壓境，要台灣的錢、要台灣的產業、要台灣的健康，總要有人說出兩個字：不跪！



侯漢廷指出，“藍白合”不只是選票的算計，更是價值的回歸與認同的重組。我們合於自古以來的“民本思想”，合於“讓台灣人民過好日子”的最高準則。這本書是為了給非綠陣營一套共同的、以民為本的“思想武裝”。下架民進黨只是一個手段，更重要的是，我們要重新建設“中華民國”，建設台澎金馬。



侯漢廷為此特別宣告：他將從今日起，將書籍販售所得的新台幣20萬經費，全數提供給國民黨台南市長參選人謝龍介與高雄市長參選人柯志恩的，做為選舉廣告使用。他希望能翻轉南台灣，實現政黨輪替，讓台灣人重新挺起脊梁、幸福安康！