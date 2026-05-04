嚴震生：賴清德非洲回台有兩種途徑

賴清德2日抵達史瓦帝尼展開國是訪問。（照片：府方提供） 中評社台北5月4日電／賴清德2日宣布抵達“友邦”史瓦帝尼展開國是訪問，傳是搭乘史瓦帝尼副總理札杜莉來台訪問的回程專機，成功出訪史國。政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生3日受訪表示，搭乘史王專機的做法是權宜之計、美中不足，回台主要有2種途徑，分別為搭乘同架專機返台，或是與搭乘民航客機經歐洲等地轉機回台。



媒體報導，嚴震生分析，賴清德從史瓦帝尼回台主要有2種途徑，一是搭乘史王專機，原機返台，二是採取“外交部長”林佳龍上周以“總統”特使身分訪問史瓦帝尼的模式，搭乘民航客機，從歐洲等地轉機返台。



嚴震生指出，賴清德本次出訪沒有搭乘專機，改搭史瓦帝尼的飛機出訪，成功突破封鎖，凸顯台灣對史瓦帝尼的重視。



嚴震生表示，“元首”過去訪問“邦交國”，都不需如此保密，即便是陳水扁當年的迷航之旅，大眾事前也知情目的地為何，僅過境點成謎。這次賴清德出訪，雖是因遭中國打壓，後續才改用比較秘密的方式，但“總統”出訪“邦交國”要保密，不算好事。



嚴震生指出，這次成功出訪的作法是面對特殊狀況的權宜之計，美中不足，若賴清德未來任內能有機會搭乘專機訪問史國，屆時就可算是更多突破。



至於本次賴清德出訪採用秘密抵達後，宣布的“元首”出訪“ATA模式”，嚴震生認為，美國總統特朗普、美國前總統拜登採ATA模式出訪，多是去戰區勞軍，行程若曝光恐有安全疑慮，和賴清德本次的出訪不能相比。



嚴震生也強調，史瓦帝尼是特別的情況，除梵蒂岡外，其餘10個邦交國都位於中南美洲、太平洋、加勒比海，過了國際換日線，到了西半球，都是特朗普“唐羅主義”的勢力範圍，中國不會想要在西半球展現自身意志。