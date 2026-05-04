邱世卿：賴若順利返台　大陸打壓說是否成立

台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月5日電（記者 方敬為）針對賴清德搭乘史瓦帝尼特使專機出訪事件，台灣前空軍司令部少校參謀官邱世卿接受中評社訪問表示，這種搭乘他人“便機”出訪的方式，堪稱創意十足，但是否為“外交突破”則有待商榷，因為從軍事維安與外交事務的角度來看，效益有限，背後甚至有嚴重的安全與外交失能問題。他也反問，此事曝光，若賴順利返台，那先前所謂大陸打壓的說詞是否成立？



邱世卿，台灣空軍官校畢業，曾擔任台灣空軍志航基地補給官、彈藥官、台灣空軍司令部少校資訊參謀官。現從事人工智慧應用研發，曾出版《戰爭下的平民生存手冊》引起話題。



對於賴清德搭便機出訪史瓦帝尼，台灣官方對外宣稱是循“抵達後才宣布”（Arrival then Announce' ATA）的出訪模式。邱世卿表示，民進黨政府拿美國總統的ATA模式來救援，說穿了完全是錯置了時空背景，回顧歷史，小布什總統在2003年感恩節密訪伊拉克巴格達，以及2006、2008年多次前往中東；後來的奧巴馬總統也在2010與2012年阿富汗撤軍期間，橫跨大西洋秘密飛抵前線。這些地方當時都是貨真價實的“戰區”，才需要極度的保密措施。



此外，邱世卿指出，無論是小布什還是奧巴馬，他們執行這些秘密任務時搭乘的都是美國專機，歷史上何時看過美國總統去鑽阿富汗或伊拉克特使的轎子、蹭別人的便機出訪？且台灣現在並非處於戰爭狀態，退一萬步說，即使為了維安需要保密行程，抵達後才宣傳，但領導人出訪代表的是整個“國家”的體面，綠營過去總是把對外要“對等、尊嚴”掛在嘴邊，如今卻連基本的尊嚴都無法顧及，顯然是雙重標準。



邱世卿表示，除了顏面受損，更擔憂的還是實質的安全風險與涉外單位的應變能力。當領導人將身家性命交托給一個全外籍的機組團隊時，隨扈與維安特勤根本無從掌握機上的突發狀況，這在安全管理原則上是犯大忌。除非這趟出訪能為台灣換來遠大於此風險的外交利益，但現實是，除了例行性的鞏固邦誼，實在看不出有何打破常規的實質助益。

