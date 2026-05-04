鄭：國民黨這麼脆弱嗎？季麟連事已翻篇

國民黨主席鄭麗文（右）接受王淺秋專訪。（照片截自《千秋萬事》直播） 中評社台北5月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨內針對軍購特別預算條例，出現3800億加N與8千億不同版本的紛爭，黨副主席季麟連上周在中常會上對此揚言開除“立法院長”韓國瑜黨籍，引發藍營一陣嘩然。國民黨主席鄭麗文今日對此表示，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？”這件事已經“翻篇”了，她強調季麟連與韓國瑜有著幾十年的兄弟情誼，兩人之間的事情會自行解決。



鄭麗文也透露，事發後，自己第一時間就致電給韓國瑜，怕引起誤會，或對韓造成不必要傷害。她強調，季麟連沒有在發言中咬定韓國瑜做了什麼事，只不過看到軍購很多討論，所以有太過情緒化的發言，她希望這件事到此為止。



鄭麗文今日上午接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋的專訪，針對近期黨內軍購版本之爭演變出的失言風波作出回應。



鄭麗文說，季麟連當時的談話確實衝動，且事前並無人知情，當場也讓許多與會者感到傻眼。現在還出現很多陰謀論，指涉她事前知情等等，完全不是事實。



鄭麗文表示，季麟連是軍旅出身，情感豐沛且個性直率，當時是因為看到外界對軍購案的討論紛紛擾擾，憂心黨的立場被分化，才會有此激動表現。她強調，季麟連在發言中其實是表達“相信韓院長不會做出不適當的事”，並非真的咬定韓做了什麼。



鄭麗文說，黨內從未有人質疑韓國瑜，因此這件事在內部已經溝通清楚，“就事論事，對事不對人”。



對於有評論認為此事件重傷黨中央與“立院”黨團關係，鄭麗文反問“國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？”她認為，僅是一兩句情緒性發言，根本不足以造成難以癒合的傷口。但目前仍有部分輿論或有心人士刻意要將此事擴大化、操作成黨內內鬥，這種用心非常奇怪。這場風波應到此為止，國民黨目前的重心應放在監督預算、守護國家利益，而非在這些紛擾上糾結。