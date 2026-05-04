賴如何返台　綠委：有最好安排、不宜多討論

民進黨團記者會，出席者有書記長范雲（右）、副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團書記長范雲出席記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）賴清德2日突現身史瓦帝尼（斯威士蘭），引起熱議，也讓人好奇返台路徑與飛安疑慮，民進黨“立法院”黨團書記長范雲4日表示，這涉及“國安”專業問題，相信“國安”團隊會有最好的安排，不宜有太過多的討論。



賴清德原訂4月22日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，但因塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等3國突然取消飛航許可，行程受阻後而改派台“外交部長”林佳龍前往。隨後史國副總理圖利‧德拉德拉（Thulisile Dladla）訪台，賴搭圖利的專機2日抵史國。賴清德表示，“原先因非預期的外力而暫緩，經外交與“國安”團隊連日來的縝密安排，順利抵達，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎”。



民進黨“立法院”黨團4日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有黨團書記長范雲、副書記長黃捷。



范雲表示，中共愈打壓台灣，台灣愈成功，台灣與史瓦帝尼有經濟共榮、台灣創業產業、創新園區，並協助台商布局全球、連結非洲市場與就業機會，台灣數位醫療是強項，國際媒體看到，台灣在這樣的環境下，仍讓外交展現韌性。對於中共的阻撓，大家有目共睹，但台灣仍突破中共干擾，走向世界。



針對賴清德返台的飛安問題以及路徑？有傳言可趁勢訪南美洲唯一“友邦”巴拉圭、並過境美國？或是趁勢訪索馬里蘭？



范雲說，謝謝有這麼多台灣人幫賴清德想可能的路徑，但這涉及“國安”議題，是“國安”專業，“國安”團隊會有最好的安排，台灣也謝謝國際的信任，針對路徑，不太需要過多討論。反倒是中國國民黨與黨主席鄭麗文、前主席洪秀柱，不樂見賴清德出訪。賴是代表2300萬人走出去，發展台灣的價值外交，台灣會繼續走向世界、不畏風雨。