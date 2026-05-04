挺黨版　吳宗憲：與8000億只差美發價書

國民黨宜蘭縣長參選人、藍委吳宗憲回應軍購案。（中評社 鄭羿菲攝） “藍白聯合治理宜蘭縣長民調結果發布”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月4日電（記者 鄭羿菲）針對藍營近期內部鬧得沸沸揚揚的軍購特別預算案爭議，中國國民黨主席鄭麗文今日表態，國民黨始終堅持“新台幣3800億元加N”的立場。國民黨籍“立委”、宜蘭縣長參選人吳宗憲也贊同鄭的說法，他表示，“3800億元加N”與8千億元本質是同樣的東西，差別只在要不要等美國軍售發價書而已。



鄭麗文今日上午受訪強調，目前3800億加N的立場是黨團、中常會以及多數準備參選年底縣市長的“立委”多數支持的。



中國國民黨、台灣民眾黨4日聯合召開“藍白聯合治理宜蘭縣長民調結果發布”記者會，藍白宜蘭縣長參選人吳宗憲、陳琬惠、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人出席。民調結果由吳宗憲勝出。



近期有傳聞指出國民黨立場轉向支持8千億元的特別軍購版本，吳宗憲4日表示，“3800億元加N”與8千億元本質是同樣的東西，美國的《台灣關係法》是國內法，除非經過總統與國會同意，才會有軍售發價書產生，“3800億元加N”是之後的發價書出來後，整體可能會到8千億元上下，只要美國發價書一來，就補上去，所以兩者是一模一樣的東西。



吳宗憲說，國民黨“立法院”黨團當天並沒有討論出結論，因此並沒有支持哪一個版本，N代表的是3800億元跟8千億元的差距，只差別在要不要等美國的發價書出來再編而已。即使8千億元與1.25兆元還有差距，他百分之百贊成建構“國防”產業鏈，但應該回歸到年度常規預算，讓“立委”加大審查力道，這是為人民看緊荷包，並非在阻礙“國防”。