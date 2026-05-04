對話諾貝爾特展今在台灣大學開幕

“對話諾貝爾特展”4日在台大舉行開幕式。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月4日電（記者 莊亦軒）為推動台灣與國際頂尖學術交流，台灣大學與瑞典駐台辦事處共同主辦“對話諾貝爾特展”，特展於4日在台大舉行開幕式，雙方期盼透過國際交流與合作，能啟發對學術追求及不懈的研究。



台大獲得瑞典駐台辦事處特別授權，共同籌辦“對話諾貝爾特展－諾貝爾獎的原因與回響”，4日在台大校總區綜合教學館舉行開幕式，台大校長陳文章、“教育部次長”劉國偉、“中研院”院長廖俊智、瑞典駐台代表任荷雅出席活動。



這項展覽有3大展區，“瑞典諾貝爾展區”、“台灣橋樑計劃”、“台大‘諾貝爾獎得主講座’”，展出瑞典、台灣的影音資料、珍貴文物及互動設計，展期為4日至28日。



陳文章表示，諾貝爾獎得主的價值不僅止於獎項，更是對人類知識與文明的深遠貢獻，重大發現往往來自於長期堅持與挑戰既有典範的勇氣。鼓勵師生從系列演講與展覽中體會諾貝爾獎背後的歷史與精神，將其化為推動研究與學術追求的啟發。



任荷雅首先用中文開場，隨後回顧她在2023年擔任諾貝爾文學獎得主佛斯的禮賓接待員，陪同佛斯訪問弱勢高中的經驗，目睹即便來自困頓環境的學生，也因為接觸諾貝爾精神而受到啟發，“這就是諾貝爾己的力量”期許能將這份精神傳承給台灣學子。



廖俊智提到，邀請諾貝爾獎得主的用意在於，所有諾貝爾獎得主共同的精神就是挑戰權威，包含他們自身既有的知識，對任何已知的教條都抱持懷疑、批判的態度，追尋真理的過程遠比驗證自身正確性重要。



劉國偉指出，台灣與瑞典簽署110項學術協議，每年有數百名留學生交流，是雙方交流的橋樑。瑞典在科學創新領域引領全球，諾貝爾精神更是激發台灣研究能量的關鍵。