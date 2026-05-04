宜蘭藍白合落後　吳宗憲：林國漳集三千寵愛

“藍白聯合治理宜蘭縣長民調結果發布”記者會，由藍委吳宗憲勝出。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北5月4日電（記者 鄭羿菲）2026宜蘭縣長選舉藍白整合，今發布民調由中國國民黨籍“立委”吳宗憲勝出，代表在野參選宜蘭縣長，對決民進黨宜蘭縣長參選人林國漳。對於民調落後林，吳也直言，他不會否認目前落後，因為林早就有賴清德、“行政院長”卓榮泰等“部會”首長輔選，集三千寵愛於一身，他就是持續推出政策，減輕三明治世代的負擔，相信他的政策會優於林。



吳宗憲也提及，他與國民黨籍宜蘭縣議會張勝德也有保持聯絡、互動，溝通沒有任何問題，只是有些事遭有心人士杜撰、妖魔化，他與張的聯繫從未中斷過。



陳琬惠力挺吳宗憲說，民調過程非常合乎理性科學，在宜蘭縣長選舉這場戰役中，隊長是吳宗憲，而她就是最好的隊員，未來隊長交代什麼，她就做什麼。



中國國民黨、台灣民眾黨4日聯合召開“藍白聯合治理宜蘭縣長民調結果發布”記者會，藍白宜蘭縣長參選人吳宗憲、陳琬惠、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人出席。



對於媒體問及，未來藍白在宜蘭縣合作推出政策外，有沒有什麼實質職位邀請陳琬惠加入團隊？吳宗憲笑說，任何承諾都違反選罷法，他不可能做這樣的承諾。至於什麼位置放什麼人，他一切以宜蘭人利益作為出發點考量，適才適所地考量最佳人才，可能是任何政黨或專家學者。