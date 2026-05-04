綠黨團催軍購：與其擔心習特會、更憂藍白

民進黨團副書記長黃捷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）民進黨爭取軍購特別條例在美國總統特朗普訪華前過關？民進黨“立法院”黨團書記長範雲4日表示，國民黨拖延軍購在幫大陸於習特會取得更有利談判位置，還要特朗普讓步，要美方不要賣那麼多武器給台灣，這是對台灣不利。



國民黨團副書記長黃捷進一步指出，與其擔心習特會，更應擔心鄭麗文、藍白，正在削弱台灣“國安”，6日還要再開朝野協商，這非常重要，民眾都希望看到藍白跟台灣站在一起，新台幣1.25兆7大類缺一不可，武器要有器官、大腦、手掌，都能完全運作。



民進黨“立法院”黨團4日舉行記者會，黨團書記長範雲、副書記長黃捷主持。



範雲表示，民進黨政府會堅持新台幣1.25兆版，關鍵在7大類中的第4類，要厚植台灣“國防”實力，這才是重點，要有“國防”韌性、不對稱戰力，藍白提的8100億或3800億，都沒涵蓋到第4至7類項目。



範雲說，包括第4類5500億元的防空反彈道及反裝甲飛彈、100億的AI輔助及C5ISR系統、500億的強化作戰持續量能相關裝備、640億的台美共同研發及採購合作之裝備系統，也就是打造台灣之盾，要有武器、但也要有眼睛、大腦，多重的防空系統。



她說，大家可能還不夠瞭解為何要1.25兆，因以色列在做鐵穹系統、美國有金穹，這1.25兆不只是對美軍購而已，1.25兆是天花板概念，是上限、分8年，每年預算編排都可仔細去討論。



範雲呼籲國民黨別讓民眾的擔憂成真，到底誰是盟友？誰是敵人？大家都清楚，台灣“國安”要自主決定，台灣“國會”的決定，世界都在看，不要傳達錯誤訊息。