藍彰化縣長提名卡關　李乾龍：這周有好消息

國民黨副主席兼秘書長李乾龍回應彰化縣長提名問題。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北5月4日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨在彰化縣長參選人提名尚未確定，藍委謝衣鳳、前彰化縣副縣長柯呈枋、律師魏平政、工策會總幹事洪榮章都有意參戰。國民黨副主席兼秘書長李乾龍4日表示，彰化縣長的提名，這周應該會有好消息跟大家報告。



至於媒體報導台灣民眾黨有意推派民眾黨籍彰化縣議員吳韋達參選彰化縣長，民眾黨秘書長周榆修否認並揶揄道，謝謝媒體幫吳韋達拚優質連任打全台知名度，他會通知吳應該要特別謝謝大家，寫這麼大一篇。吳韋達就是拼優質連任，所以他也很不理解為什麼媒體對吳這麼好，昨天更是電話接不完，他就安慰吳說，別人都沒這種待遇，謝謝媒體這麼抬愛。



對於彰化縣長參選人提名作業，國民黨主席鄭麗文日前表達，民調參考有限，彰化縣長參選人將會採徵召，黨中央已經跟謝家溝通過非常非常多次了。藍委謝衣鳳則表達強烈參選意願，她認為自己是藍白認為最強的人選，希望鄭麗文可以重視。



中國國民黨、台灣民眾黨4日聯合召開“藍白聯合治理宜蘭縣長民調結果發布”記者會，藍白宜蘭縣長參選人吳宗憲、陳琬惠、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、民眾黨秘書長周榆修等人出席。