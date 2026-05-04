賴搭史國專機出訪　 淩濤點出4“國安”疑慮

賴清德2日抵達史瓦帝尼訪問。（府提供資料照） 中評社台北5月4日電／賴清德採“ATA（抵達後公開）模式”，2日宣布抵達史瓦帝尼(斯威士蘭) 訪問，被民進黨視為外交突破。對此，國民黨籍桃園市議員淩濤4日在臉書發文表示，賴清德搭乘他國飛機出訪可謂史無前例，他提出4大“國安”疑慮，包括史國專機駕駛、機上組員、維修人員非台籍，有無“國安”疑慮？史國專機是否如“空軍一號”配備加密通訊設備，確保與衡山指揮所連線等。



淩濤強調，外交團隊有必要告訴民眾“國安”的SOP為何？不能為創造紅利而便宜行事。



淩濤質疑，這次賴清德秘密前往史瓦帝尼，“外交部”、民進黨“立委”說這是ATA模式的外交突圍。如果“外交部”及“國安”團隊真認為秘密行動是突圍解方，那為何之前“外交部”要大動作預告賴清德4月底即將前往史瓦帝尼，再臨時取消行程，害自己碰一鼻子灰。現在宣揚ATA的出訪模式，不正打臉過去“賴政府”的外交“國安”判斷嗎？



淩濤指出，“賴政府”上任至今將屆兩年，除無法過境美國本土，連邦交國家也無法循例搭乘專機前往。這次賴清德前往史國搭乘的飛機甚至還是2018年蔡英文出訪史瓦帝尼時，華航以4億元“半買、半相送”售出給史國當國王專機的A340飛機。這代表，“賴政府”的外交困境至今難以自立，窘迫到若非馬英九、蔡英文的外交遺產，賴清德到現在或許連國門都還踏不出去。”



“堂堂國家元首搭乘他國飛機出訪，可謂史無前例。”淩濤提出4大質疑：該史國專機是否如“空軍一號”配備加密通訊設備，確保與衡山指揮所連線？史國專機駕駛、機上組員、維修人員非台籍，有無“國安”疑慮？隨行人員做最大的精簡，可否確保“元首”安全？



此外，他說，甚至任何決策也應該最壞情境地思考、沙盤推演，若出訪期間通訊中斷、遇飛安危機不能視事，“副總統”能否在第一時間代行“總統”職權？



淩濤強調，台灣不該放棄任何一點走出世界的機會，但外交不是兒戲，也更不該成為內宣的工具，“元首”安危與“國家安全”休戚與共，不可不慎。最後問一句，賴清德怎麼安全回台灣？