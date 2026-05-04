賴搭便機出訪有飛安疑慮？台官員答詢保守

運安會主委林信得接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月4日電（記者 張穎齊）針對賴清德2日搭乘史瓦帝尼特使專機出訪史瓦帝尼（斯威士蘭），中國國民黨籍“立委”游顥4日質詢質疑，這種搭便車、不是搭台灣的專機、用台灣的機師，不會有飛安、“國安”疑慮嗎？要怎飛回台灣？台運安會主委林信得答詢時保守地表示，應無飛安問題；台前“交通部長”王國材也僅說，“國安”團隊都會評估，但這真的是外交大突破。



賴清德原訂4月22日出訪非洲唯一“友邦”史瓦帝尼，但因塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加等3國突然取消飛航許可，行程受阻後而改派台“外交部長”林佳龍前往。隨後史國副總理圖利‧德拉德拉（Thulisile Dladla）訪台，賴搭圖利的專機抵史國。賴清德表示，“原先因非預期的外力而暫緩，經外交與“國安”團隊連日來的縝密安排，順利抵達，史國人民依舊給了最熱烈而溫暖的歡迎”。



“立法院”交通委員會4日邀請運輸安全調查委員會主委林信得、“交通部政務次長”伍勝園、中華郵政董事長王國材備詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”黃健豪。



游顥質詢，賴清德此次搭乘史瓦帝尼專機，由外籍機師執飛，並非台灣“本國”專機，有無飛安疑慮？這樣都沒“國安”問題？未來返台路線是否仍搭乘史國專機？甚至是否可能轉往巴拉圭等地？歷任“總統”出訪史瓦帝尼從未採用此種方式。



游顥表示，台灣每年對史瓦帝尼投入新台幣十幾億元的經費，賴清德用這種搭便車的方式，民眾不一定能接受，認為應該光明正大出訪與返台，就像蔡英文之前一樣，賴清德更要自己去反思兩岸與國際關係的突破方式，而非事事都扣人紅帽。



林信得回應，史瓦帝尼專機屬外國飛機，依國際民航組織規範飛航，具第一航權，在國際慣例上會被同意，屬“國安”層次議題；民航局事前規劃應有相關通知與考量，一般外國專機搭載VIP亦會有特別安排，應沒飛安問題。



游顥向前“交通部長”王國材垂詢，王國材則說，過去“總統”出訪皆由“國安”團隊評估飛航安全，並由民航局與航空公司配合申請，但此次真的是屬於突破性外交，去程與回程方式由“國安”團隊討論決定，他未參與規劃，他現在是中華郵政董事長，真的很難回答，外界猜測的路線方案，他也不清楚，但賴清德與過去的“總統”出訪，情況不一樣，困難度較高，所以這次真的是成功的外交突破。