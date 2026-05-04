賴搭史國專機出訪　藍：主權最卑微的讓步

賴清德2日宣布飛抵非洲史瓦帝尼，展開國是訪問。（“總統府”提供） 國民黨團副書記長許宇甄。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問。中國國民黨“立法院”黨團副書記長許宇甄4日表示，賴清德搭乘的史國專機前身為民航機，並無安裝軍方專屬的加密通訊天線與鏈路，政府宣稱“國安”掌握零時差。但是在缺乏軍規加密設備的情況下，這14小時的飛行就是實質的“指揮真空期”。



許宇甄表示，古有“晏子使楚”，晏子之所以堅持不走側門，是因為他深知外交官代表的是國家的尊嚴。民進黨政府反覆強調外交要對等尊嚴，但在現實中，看到的卻是政府面對中國大陸外交打壓，主動選擇“主權隱形”的側門。若連出訪邦交國的模式都要用錯誤比喻大內宣，還引發這麼多法律、“國安”問題，這難道就是民進黨所謂的外交新高度？這不是突破，這是對主權最卑微的讓步。



藍委許宇甄指出，台“外交部次長”吳志中拿美國總統布什、奧巴馬、特朗普、拜登出訪採“抵達後公開”（ATA， Arrive Then Announce）模式來護航，完全是誤導視聽。美國總統採行秘密抵達模式，是針對伊拉克、阿富汗或烏克蘭等實質交戰區域，其邏輯是為了規避真實的飛彈威脅與物理性安全風險。



許宇甄表示，史瓦帝尼並非戰地，這不僅是對“友邦”的不尊重，更是刻意在台灣內部煽動準戰爭狀態的氛圍。這種操作讓人不禁懷疑，“賴政府”是否為了延續“亡國感”，不惜將外交突破建立在“主權隱形”與“製造恐慌”之上？



許宇甄舉例，在國際上，當外國元首搭乘外國交通工具出訪，較著名的案例是烏克蘭總統澤倫斯基搭乘美國軍機訪問美國，或朝鮮領導人金正恩搭乘中國國航專機訪問新加坡。賴清德被迫“借殼”搭乘他國專機訪問“友邦”。這種無法自主、被迫依賴外交困境，絕非國家之福，其中更有諸多國際法、國家層面的問題。



許宇甄認為，賴此次搭乘的A340專機屬史瓦帝尼政府資產，並由外籍機師駕駛。一旦在長達14小時的航程中發生技術事故或法律糾紛，優先管轄權將歸於史瓦帝尼，而非“中華民國”。賴將法律與物理安全完全交託給法律體系截然不同的外籍機組員，這在“憲政”史上是極高的風險冒險，更是自降國格、變相讓渡主權的表現。



許宇甄強調，最令人擔憂的是“國家安全”，台“空軍一號”配備有軍規級加密指揮系統，能確保“總統”與衡山指揮所零時差連線。但賴清德搭乘的史國專機，其前身為民航機，並無安裝我軍專屬的加密通訊天線與鏈路。若飛行期間發生兩岸突發情勢，“總統”難道要靠民用衛星電話指揮嗎？政府宣稱“國安”掌握零時差，但是在缺乏軍規加密設備的情況下，這14小時的飛行就是實質的“指揮真空期”，置“國家安全”於高度不確定性之中。眼下還有回程，這樣的狀況實在讓人憂心。