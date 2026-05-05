關注：賴清德放棄綠反核神主牌　箭在弦上

第三核能發電廠。（中評社 資料照） 中評社台中5月7日電（記者 方敬為）今年3月賴清德表態評估核二、核三電廠重啟運轉後，5月3日又傳出官方將向核三廠反應爐原廠西屋公司洽談購買燃料棒，跡象顯示，核能重啟箭在弦上。面對中東衝突牽動能源危機，以及產業的迫切需求，民進黨政府只好在能源政策立場反覆，賴甚至不惜得罪綠營基本教義派，也要推翻“非核家園”神主牌，顯然意識到能源政策失分遠高於加分。



“立法院”通過《核管法》，要求官方依法評估核二、核三電廠重啟運轉，賴清德今年3月21日公開表示，政府一定依法行政，台電公司已在準備核二、核三重啟程序，3月底將重啟計劃送交“核安會”審議。賴說法，引起外界質疑民進黨“非核家園”的主張變調，並有一說認為是受到來自美方的壓力，因此能源政策大轉彎。



日前傳出民進黨政府擬於今年5月與核三廠反應爐原廠西屋公司洽談購買燃料棒，雖然“經濟部”隨即以“須獲運轉許可”、“交由專業判斷”及“無須過多政治連結”等聲明進行降溫，但種種跡象顯示，重啟核能發電已是“現在進行式”。



賴清德否定綠營長期的非核主張，與當前台灣能源吃緊有很大的關係，台灣的火力發電佔比長期居高不下，其中天然氣與燃煤更是基載電力的主力。然而，過度仰賴進口化石燃料的脆弱性，在近期中東地緣政治衝突加劇的背景下表露無遺，全球能源供應鏈的動盪不僅推升了天然氣的進口成本，更讓海運航線受到威脅，使台灣面臨潛在的安全與能源風險。



民進黨政府也出現危機意識，首先，在台灣經濟發展方面，為了發展半導體與AI技術等高耗能產業，產業用電需求暴增，現有的電網韌性與發電量能根本難以支撐未來高科技產業擴張的能源需求。



若民進黨仍堅持反核，在再生能源發展進度與儲能建置不如預期的現況下，勢必得增加燃煤發電來填補缺口，將導致空污問題持續惡化，引起民怨，並成為選舉致命傷；此外，在國際層面上，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等國際碳稅制度陸續上路，台灣若繼續使用高碳排發電，將直接墊高台灣出口產品的成本，對經濟命脈也將造成重擊。



民進黨政府在“非核家園”的政治主張與“穩定供電、淨零碳排”現實的需求之間，陷入進退維谷的窘境，面對產業界對於“綠電不足、基載不穩”的憂慮，以及民眾對空污與電價上漲的反彈，賴清德只能冒險推翻“非核家園”的神主牌。