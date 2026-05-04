張麗善邀雲林花生農座談　向官方提訴求

雲林縣長張麗善。（照片：張麗善臉書） 中評社雲林5月4日電／針對美國花生輸台零關稅且豁免防衛機製造成花生農民嚴重的傷害，中國國民黨籍雲林縣長張麗善4日受訪表示，既然“生米已經煮成熟飯”，無法改變的同時，呼籲大家收拾起情緒，理性面對未來所面臨的衝擊，希望“中央”跟地方合力保障農民的權益，解決美國花生零關稅產生的相關問題。



張麗善說，縣府會整理農民的訴求再向“中央”提出建言，包括補貼、提高轉作補助金等，希望好好照顧農民，不要讓農民血本無歸。



雲林縣政府今針對美國花生零關稅叩關衝擊在虎尾鎮農會召開座談會，“中華民國”落花生產業協會理事長黃伯文、前理事長丁明貴、雲林縣農會總幹事陳志揚、多位農民、加工業者、農會及公所都出席，“立委”張嘉郡及丁學忠也到場瞭解農民心聲及建議。



媒體報導，會中有農民怨“我們像乞丐一樣”，會中不僅農民憂心，加工業者也怕受衝擊。國民黨籍“立委”丁學忠直指“中央”“要把農業團滅”，獲國民黨提名參選雲林縣長、“立委”張嘉郡嘲諷民進黨籍“立委”沈伯洋黑熊背包高價賣，才是“農業部長”陳駿季說的台灣價值，並示警民進黨政府，若未來連稻米失守，等於農業全部失守。



張麗善說，美國花生零關稅已是“生米已經煮成熟飯”，所以縣農業處4日舉辦農民座談會傾聽大家的意見，“中央”目前編列新台幣300億元農業安定基金，如果沒有衝擊，為何要編那麼多錢？表示這件事對農民有很大的衝擊。



張麗善提到，農民也說出他們的心聲與訴求，包括對地補貼、轉作補助金要提高；鼓勵消費者愛用台產農產品，“中央”與地方合作拓展通路；整個花生產業鏈都要照顧到，不只是農民，還有加工業者、行銷商等。縣府會整理農民的訴求再向“中央”提出建言，希望“中央”好好照顧農民，不要讓農民血本無歸。



“台灣花生的成本與美國花生差距實在太大了”，張麗善說，美國花生1公斤不到50元，台灣花生因人工、肥料等成本很高，1公斤要140至160元，足足是美國花生的3倍，未來如果沒有防範機制，可能會造成低價競爭，引進更多美國花生，阿根廷等國還有量與價格的管制，但美國沒有。



張麗善指出，美國花生在台灣加工後，還可以用“實質轉型”掛上台灣製造，這對花生產業的衝擊會更大，這部分如同“立委”張嘉郡所講的要好好修法，避免美國農產品進來變身後，就可掛上台灣農產品、台灣製造，這對台灣農民與加工業的衝擊很大。



張麗善表示，針對美國關稅，到底犧牲了哪些農產品，“中央”到現在都還沒有辦法說清楚，不要今天丟一項明天又丟一項，讓大家寢食難安，農民不曉得以後要種植什麼才不會被衝擊、被犧牲，希望“中央”能講清楚、說明白。