白議員送橄欖枝給楊文科　盼藍禮讓竹北市

民眾黨籍新竹縣議員林碩彥4日在議會總質詢時，遞送橄欖枝給新竹縣長楊文科。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月4日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥4日總質詢時，突然向身兼中國國民黨籍新竹縣黨部主委的新竹縣長楊文科遞送橄欖枝並喊話表示，為實踐藍白聯合治理的合作精神與選戰佈局，國民黨應禮讓竹北市長候選人給民眾黨。對此，楊回應說，會持開放態度並將林的意見作為重要參考。



現任民進黨籍竹北市長鄭朝方可能轉戰新竹縣長，民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠已表態參選竹北市長，國民黨籍新竹縣議員邱靖雅上周宣布參選竹北市長。



新竹縣議會4日舉行第20屆第7次定期會縣政總質詢，新竹縣長楊文科率領各局處首長到場備詢。



民眾黨籍新竹縣議員林碩彥指出，竹北市是民眾黨全台支持度最高、最具指標性的區域，為實踐“聯合治理”的合作精神與選戰佈局，國民黨應展現大黨氣度，評估禮讓竹北市長候選人給民眾黨，以確保藍白合作能穩住新竹縣長大局。



林碩彥認為，根據數據顯示，新竹縣已非鐵藍一塊，合作才是勝選唯一解方，從2024年“立委”選舉結果來看，警訊已經出現。雖然國民黨最終在兩個選區皆勝出，但非藍陣營的總票數與國民黨已相差無幾，顯示基層民意結構正在悄然改變。



林碩彥提到，根據2024年“立委”選舉得票統計，非國民黨陣營的總票數為16萬1308票與國民黨陣營的16萬1567票僅差距259票。顯示只要非藍勢力達成初步整合，國民黨在地方的優勢將不復存在。若現任民進黨籍竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長，憑藉鄭的施政滿意度，藍營能否守下縣長大位將是未知數。