】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 】 
民眾黨沒收高雄海選　莊貽量嗆脫黨選到底
http://www.CRNTT.com   2026-05-04 15:33:15
民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日受訪。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄5月4日電（記者　蔣繼平）台灣民眾黨提名高雄市議員牛步，有意參選左營楠梓選區議員的民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日開記者會痛批，報名海選5個月等不到消息，導致大家心灰意冷，還要跳過海選直接徵召，誰吞得下去？就算最後以無黨籍來選，他也會選到底。

　　莊貽量4日下午在民權路派出所旁騎樓開記者會，他指出，從去年底登記報名海選後，從來沒有人來溝通，也得不到消息，高雄很多參選人，老實講都已經心灰意冷了，“若黨中央一直不重視南台灣，那我們只好走自己的路。”

　　莊貽量表示，民眾黨是小黨，在地方要做組織，不像台北只要透過空戰、發發臉書、在網路上用影片來曝光等就可以，南台灣的選舉操作是完全不一樣的，民眾黨在北台灣支持度可能有7%到8%，但南台灣可能衹有4%到5%、或更少。

　　莊貽量表示，有3位登記民眾黨高雄市議員的海選，包括前鎮小港、鳳山、左營楠梓，但3位登記的同志等了5個月時間，不知道為什麼沒有規劃，這要怎麼去經營地方？現在又傳出可能要跳過海選，直接徵召的消息，大家都會緊張。

　　截至目前，民眾黨僅公布三民區提名改披民眾黨戰袍的前議員林于凱1席。對此，莊貽量表示，林于凱只加入民眾黨兩個月就被徵召，試問，他以入黨6年，不要說勞苦功高，這樣沒有人可以吞下去，“不知道為什麼要卡著我們，不去處理。”

　　媒體追問是否中央與地方溝通不良，莊貽量表示，高雄市黨部應該是不想淌渾水，但中央也卡住，或許黨中央有不同考量，這都尊重，但他入黨5到6年，也當過高雄市黨部主委，不該被如此對待，這次才會出來講大家都受到委屈。 


【 第1頁 第2頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：