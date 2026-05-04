綠營南鼠北送造假被抓包　王鴻薇狠批

藍委王鴻薇批評，民進黨“造鼠”計劃啟動，自導自演造假都被抓包。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北5月4日電／台北是否有鼠患近期引發討論，中國國民黨籍“立委”王鴻薇4日在臉書發文表示，民進黨“造鼠”計劃啟動，自導自演造假都被抓包。王鴻薇更指出民進黨籍台北市議員林亮君遭媒體爆料自導自演，這種惹人反感的“大罷免選舉模式”，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。不過，林亮君否認自導自演。



王鴻薇說，民進黨操作老鼠議題已經一周多，真相也逐漸現形，台北市老鼠案件數早就大幅下降，2月258件、3月90件下降約65%，4月份（至4月23日）49件，死亡通報比例提升1.8倍。但是為了打這些議題，無所不用其極，網路上流傳發“高雄”老鼠的照片，也有側翼發屏東果菜市場老鼠的影片，惡意造假要影射台北市，都造假被抓包。當然少不了民進黨議員的“設局”，林亮君被媒體爆料設局誘導台北市環保局投藥，整起事件根本就是她在自導自演。



王鴻薇指出，可能眼看老鼠案件數持續下降，為了洗老鼠案數量，民進黨側翼自己搞出一個“通報系統”，卻漏洞百出，拿2年前的舊老鼠照片、沒照片留言、甚至料理鼠王的玩偶都能審核通過，原來是“人造鼠”平台。而且回報榜上第一名（目前第二），還被抓包疑似是基隆罷團成員，怎麼剛好老鼠都是一個基隆罷團成員看到。這種自導自演、病毒式傳播，惹人反感的“大罷免選舉模式”，只是下場恐怕還是把自己搞成鼠輩人人喊打。