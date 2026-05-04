軍購再槓鄭麗文　趙少康嗆為何打電話施壓？

趙少康接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨內針對軍購特別預算條例，出現新台幣3800億加N與8千億兩個版本的紛爭。中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康4日受訪表示，國民黨現在要注意的是3800億加N的“N”可能是很大的，甚至達到一兆以上，因為沒有設定N的上限，8000億當中能動支的衹有3500億，是有上限的，N才是看起來沒有上限的空白支票。



趙少康4日在TVBS大樓前接受媒體採訪，回應有關軍購特別預算條例議題。



國民黨主席鄭麗文今日上午受訪強調，國民黨始終堅持“3800億元加N”的立場，這不僅是為了守住“國家”利益，更是為了守住納稅人的血汗錢。在這原則問題上絕對不會動搖，若有任何外部壓力，所有的鍋甩給她，她來負責對外說明，她來扛就好。



趙少康指出，如果美國看到國民黨既然要加N，那當然不斷灌水、不斷把數字膨脹，屆時國民黨怎麼辦？他覺得需要設定上限封頂，這是他給國民黨的建議。



國民黨團預計5日再召開黨團大會，凝聚共識。國民黨主席鄭麗文上午表示，黨團多數支持黨版“3800億元+N”，要改成8000億的都是少數意見。



趙少康則說，如果真是這樣，這幾天國民黨就不用強力動員找黃復興打電話，到處跟黨籍“立委”施壓，順勢而為，明天根本不需要動員就一定會通過。



趙少康表示，他知道國民黨“立委”很為難，一方面不願意得罪黃復興黨部，另一方面又怕得罪本土票，特別是年底要選縣市長的國民黨“立委”，國民黨應該去問問他們的意見，因為最重要的是年底要選贏，選不贏甚麼都沒有了。



趙少康表示，他認為國民黨或是台灣要走的路就是“等距”，與中國大陸、美國都要等距，兩邊都不要得罪，他們都來爭取我們的支持，這才是最符合台灣的利益，只抱一邊大腿是不好的。



媒體提問，外傳軍購版本變成國民黨主席的威信保衛戰？趙少康回應，有這麼嚴重嗎?兩個版本實質沒有差太遠。8000億中能動支的僅有3500億，另外4500億是不能動的，不能動支的部分只是看起來很好看，但是它不能動啊。這4500億不是空白支票，N才是看起來沒有上限的空白支票。



關於軍購付款問題，趙少康提到，我們在華盛頓的帳號裡面，應該要交付武器之後才匯款或是要交付武器才動支，而不是像現在這樣付款之後很久武器都不來，必須要有個機制。另一方面110億美金，“立法院”不是就這樣通過了，要認真逐項審查，不需要的就把它刪掉，每一個步驟都要蠻嚴謹的。