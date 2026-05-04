民眾黨不分區花錢買？莊貽量開炮後卻縮了

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月4日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日突發採通要公開指控不分區名單背後疑似存在“金流介入、利益交換、黑箱決策”的重大內幕。不過，莊貽量事後收回採通，現身受訪時又把責任推給小編，稱是小編認為他付出太多，所以替他打抱不平。此事也變成羅生門。



根據民眾黨2024的不分區“立委”34人提名名單，莊貽量排在第20名。由於民眾黨執行兩年條款，擔任不分區“立委”兩年後要辭職換人，最新遞補上的是第16名的成功大學法律系教授許忠信。



莊貽量4日下午在民權路派出所旁騎樓開記者會，他表示，當初2023年他想進入不分區名單，有些高層向他說應該沒問題，他也很盡力在很多事情上幫忙，可是最後並沒有在安全名單裡面，但當初也沒有說到一定要排到什麼地方，上面也是希望他在地方與大選的部分多加把勁。



媒體追問給多少錢、高層又是誰？莊貽量表示，這個已經到他要再去做釐清的階段，因為當初並不是由他直接去接洽，不知道對方到底是誰，金額的話，應該新台幣幾萬元而已，沒有很多，就是盡量協助地方發展。



媒體再追問沒有進入安全名單是否感到生氣或被騙？莊貽量表示，是有感到失望，但黨中央有自己的評估與考量，他也是尊重。大家都知道民眾黨缺糧草，選舉需要資金籌措，有錢出錢有力出力。能否當道一個職務，就盡量去努力。



莊貽量原本的採通提到，2023年曾透過南台灣重量級人士牽線接觸中央具影響力人士，對方明確提出需支付一筆高額資金並承諾可“安排進入安全名單”，然而最終名單公布結果卻完全背離原先承諾，莊貽量隨後要求說明並請求返還相關款項，卻遭對方推託迴避，還遭言語威嚇，至今相關人士始終未出面說明。



對此，該採通內容也質疑是否存在“拿錢換名單”的潛規則？所謂公開透明機制是否早已形同虛設？黨內提名制度是否淪為少數人操控的黑箱？當事人認為，這不只是個人權益問題，而是攸關整體政治誠信與制度崩壞的重大警訊，決定不再隱忍，正式對外揭露。