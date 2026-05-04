藍5日開黨團大會討論軍購　擬決定最終版本

國民黨主席鄭麗文（右）4日接受王淺秋專訪。（照片：《千秋萬事》直播） 中評社台北5月4日電／中國國民黨內對軍購特別預算規模仍未達共識，國民黨“立法院”黨團預計明天召開黨團大會，凝聚共識。國民黨主席鄭麗文今天再次宣示黨版就是新台幣3800億元+N後，有國民黨“立委”表示，明天黨團大會應該會有結論，部分藍委雖持不同意見，但會盡量溝通，不至於表決。



“立法院長”韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商“國防”特別條例草案，國民黨內部仍未對匡列金額達成共識，目前黨中央堅持3800億元+N，但部分藍委支持匡列8000億元。國民黨“立法院”黨團預計5日召開黨團大會，凝聚共識。



鄭麗文今天上午接受廣播專訪時重申，軍購立場沒改變、論述清楚，且黨團多數支持3800億元+N，從沒有動搖過，8000億元是少數意見。她說，如果大家有壓力，就把鍋甩給她，由她來頂住壓力。



根據《中央社》報導，不具名的國民黨“立委”表示，明天的黨團大會，最終應該會有結論，黨團幹部會持續溝通，盼大家能支持3800億元+N版本。雖然黨團內部有人持不同意見，但因為怕產生分裂，黨團大會應該不會進行表決。此外，多數人認為此事應盡快做決定，再拖下去對大家都不好。



國民黨“立委”表示，日前的黨團大會討論軍購預算時，都非常平和表達看法，並無外界形容的劍拔弩張，近日在不斷溝通下，黨團成員意見逐漸趨向一致，也相信黨團幹部會持續溝通，在明天的黨團大會，凝聚共識與結論。



國民黨“立委”吳宗憲受訪時表示，這件事會亂，是有心人士興風作浪，3800億元+N或8000億元的本質是一樣的。為什麼是3800億元，是因為美方已經發出正式發價書，至於+N就是當美方發出發價書，就馬上補上。8000億元則是美方最後預計會出售的金額，所以兩者本質是一樣的。



吳宗憲指出，3800億元+N的N，就是8000億元與3800億元的差距，只是要不要等美國發價書出來，再編列預算的問題。他說，絕對不是花錢買越多武器，就叫做越“愛國”，他認為要買台灣最適合的，以及會交貨的。