莊貽量曝民眾黨有跳船潮　柯文哲應回來領導

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月4日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨正在佈局2026地方選舉，但近期卻出現地方議員跳船。對此，民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量4日表示，會有跳船潮，就是整個黨偏離核心價值，感覺已經脫離初衷，民眾黨不該當小藍，兩顆太陽問題浮現，創黨主席柯文哲應該回來領導大家。



民眾黨近期爭議不斷，前白委李貞秀因屢次失言爭議4月遭民眾黨中評會決議開除黨籍，喪失“立委”身分。民眾黨前雲林縣黨部主委林靖冠4月率領多名黨員集體退出民眾黨。南投縣議員簡千翔4月也宣布退出民眾黨、改用無黨參選。



莊貽量4日下午在民權路派出所旁騎樓開記者會，他表示，民眾黨一連串事件鬧得沸沸揚揚，包括李貞秀、地方議員的辭呈，都讓白營受了很多矛盾與內部衝突，希望黨中央還是要深刻瞭解地方，出了哪些溝通問題，沒坐下來談，很多誤會會出來。



莊貽量表示，從林靖冠、簡千祥會離開民眾黨，都是整個黨偏離核心價值。民眾黨在2019年成立初期，由創黨主席柯文哲喊出的經典口號是“藍綠推兩邊，民眾擺中間”，走到現在感覺已經背離當初的創黨初衷。



莊貽量表示，民眾黨內兩顆太陽的矛盾已經在慢慢浮現，整個黨會不會分裂？地方都會擔憂黨不願意去照顧地方。因為藍白合，只是在口頭上合，縣市議員的層級根本無法藍白合，現任的藍營議員選舉不可能會去禮讓小黨，只能各自拚席次。



媒體追問是否希望柯文哲回來領導民眾黨？莊貽量表示，柯文哲本來就應該回歸來引導大家，很多人是創黨時期就因為不喜歡藍綠才加入。如果今天民眾黨只當小藍，配合國民黨來運作，這樣支持者一定不會買單，民眾黨要有自主性。



藍白共推國民黨新北市長參選人李四川，民眾黨主席黃國昌經過藍白比民調後落敗退出。莊貽量舉例說，李四川出線了，那民眾黨支持者真的會投給李四川嗎？可能投給民進黨新北市長參選人蘇巧慧也說不一定。