鄭麗文喊季麟連已翻篇　趙少康：沒那麼好翻

趙少康接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月4日電（記者 莊亦軒）中國國民黨黨副主席季麟連上周在中常會因軍購條例版本紛爭，揚言要開除“立法院長”韓國瑜黨籍，國民黨主席鄭麗文今日上午受訪說此事已經翻篇。中廣前董事長、戰鬥藍發起人趙少康下午受訪表示，罵了人以後這麼容易就翻頁過去，那法院也可以關門了，反正罵你、騙你、殺你也可以翻頁，頁沒有這麼好翻的。



媒體提問黨團自主是否名存實亡？趙少康回應，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁可能想接“立法院副院長”嘛！“所以傅崐萁現在很多跟黨中央配合，我也祝福傅崐萁。”政治沒有那麼複雜，也沒有那麼隱晦，大家一眼就能看出來每個人在想什麼。



鄭麗文4日上午接受專訪說，“國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？”這件事已經翻篇了”，她強調季麟連與韓國瑜有著幾十年的兄弟情誼，兩人之間的事情會自行解決。



趙少康4日在TVBS大樓前接受媒體採訪，媒體提問上周季麟連揚言開除韓國瑜黨籍後續風波。



趙少康說，每個人都有情感，不能說罵人就叫情感豐沛，季副主席到今天還沒有道歉過，這不是很奇怪嗎？“所以我說他是四不，不回應、不道歉、不處分、不下台”



趙少康說，韓院長本來就很堅強，但不代表就可以公然罵人賣黨求榮，他很堅強就可以羞辱他，沒有這道理。韓院長堅強與否，跟季麟連講他賣黨求榮是兩回事，這兩件事怎麼混在一起呢？這不是同一件事情。



媒體提問黨團自主是否名存實亡？趙少康回應，國民黨“立院”黨團總召傅崐萁可能想接“立法院副院長”嘛！“所以傅崐萁現在很多跟黨中央配合，我也祝福傅崐萁。”政治沒有那麼複雜，也沒有那麼隱晦，大家一眼就能看出來每個人在想什麼。



趙少康強調，在正式表決以前大家都可以有不同意見，甚至將來還要跟民眾黨協商，難道不要把民眾黨的版本納入考量嗎？不需要為了面子講這些話，鄭麗文是黨主席要怎麼做我也祝福她。