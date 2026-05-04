高馬航線重啟周年開紅盤！華信彩繪機首航

連江縣政府為迎接今年馬祖觀光旺季，特別攜手華信航空在高雄國際機場舉辦“高馬航線彩繪機首航暨增班記者會”。（照片：連江縣政府提供） 中評社高雄5月4日電／曾停駛長達20年的高雄馬祖航線，於去年由華信航空恢復定期民航服務後，憑藉高度便利性深受南台灣旅客青睞，成功開拓嶄新市場，成為串聯南台灣與馬祖的重要空中橋樑。連江縣政府為迎接今年馬祖觀光旺季，特別攜手華信航空於4日在高雄國際機場舉辦“高馬航線彩繪機首航暨增班記者會”，正式宣告航線服務全面升級。



本次活動由連江縣長王忠銘率隊出席，並與高雄市政府、“交通部”及華信航空代表共同見證。隨著全新彩繪機首度亮相及航班班次翻倍，象徵南台灣往返馬祖的交通運能邁入嶄新里程。



連江縣政府表示，高馬航線自開通以來，有效突破地理限制，成功拓展馬祖於南部地區的觀光客源，對提升離島觀光發展與整體產值具有顯著助益。此次航線增班，不僅有助於強化南北交流，也讓南部旅客規劃跳島行程更加便利從容。



連江縣政府強調，本次首航的最大亮點，在於華信航空特邀知名設計師鄒駿昇與插畫家洪添賢聯手打造的彩繪機身。設計團隊以“馬祖時光機”為核心概念，萃取馬祖特有的“時間感”與“安定島嶼氛圍”，透過視覺美學引領旅客進入由歷史層次堆疊而成的感官之旅。視覺靈感汲取自旅行箱貼紙、郵戳與徽章符號，透過對軍徽形式的低調聯想，將馬祖的前線歷史轉化為可收藏的旅行標記。圖像則選取馬祖代表性物種如黑嘴端鳳頭燕鷗、梅花鹿、黃魚、露脊鼠海豚，以及東引與東莒燈塔，並連結高雄大港橋與海音館地標。色彩運用“海天藍”與“老酒琥珀黃”，在清爽明亮中注入文化溫度，展現內斂且具秩序感的視覺氣質。



首航活動安排了盛大的啟動儀式與機場最高禮遇的“飛機灑水儀式”，在壯觀的水門下慶祝高馬航線增班。現場同步提供馬祖特色點心與特產，展現馬祖人的熱情好客。



為了展現馬祖人的好客與熱情，連江縣政府特別安排媒體與貴賓搭乘首航班機前往馬祖踩線。期待隨著高馬航班的班次增加以及視覺藝術的注入，高馬航線不僅讓兩地距離再次拉近，預料馬祖的觀光將在南台灣市場掀起新一波熱潮。



連江縣政府交通旅遊局表示，“高馬航線”自5月4日起調整為每周一、五固定開航，由原先每週一班提升為每週兩班，提供旅客更便利且彈性的交通選擇，亦有助於強化南台灣與馬祖之間的交流與往來。