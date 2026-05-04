鼠患議題燒　彭啓明點名蔣萬安應親自督導

台“環境部長”彭啟明。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／綠營近期針對鼠患議題，猛攻台北市長蔣萬安，市府投藥方式也引發議論。台“環境部長”彭啓明4日受訪表示，投藥有一定規範，未來會要求市政府公布投藥地點，也建議地方首長要親自督導，召集跨局處會議統合並定期開會，定期向市民朋友報告，“環境部”也會給予必要專業協助，政府要對症下藥，一定要有決心，才能解決鼠患問題。



彭啓明提及自己過去抓捕老鼠的經驗表示，他建議市府一定要由地方首長召集跨局處會議統合，定期進行會議。老鼠可能跑到夜市攤販、餐廳、下水道、公園，台北市很多地方都有老鼠蹤跡，所以他建議市府首長一定要親自開會、督導，定期向市民朋友報告，政府要對症下藥，一定要有決心，才能解決鼠患問題。



對於蔣萬安一再表示，從1999通報進線的數量來看，老鼠數量已有下降趨勢。彭啓明回應，“1999只是方式之一”，網路社群還是有很多反映老鼠現蹤的訊息，雖訊息需經驗證，但他常在公園走路運動，也看見很多老鼠。他建議台北市府應主動由市長親自督導，“環境部”會給予必要專業協助，解決老鼠問題基本上是沒有掌聲、沒有煙火的，但不做會讓民眾不放心。



民眾質疑台北市府將老鼠藥投放公園，恐造成小朋友與寵物誤食。台北市長蔣萬安日前表示，環境用藥是經“中央”核可，投藥位置均與“中央”原則一致。對此，彭啓明說，投藥有一定規範，未來會要求市政府可公布投藥地點，避免民眾帶毛小孩外出時受到干擾，這是“環境部”會要求的。