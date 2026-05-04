民眾黨：美若有第2階段軍售　願修軍購條例

民眾黨團總召陳清龍。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜6日將召集朝野協商“國防”特別條例草案。據媒體報導，民眾黨團擬提出新台幣8000億版本。民眾黨團總召陳清龍今天指出，若美方公布第2階段軍售，有知會國會、有發價書，只要能強化“國防”，願研議納入軍購特別條例的修正文字。



韓國瑜6日將再度召集朝野協商，研商“國防”特別條例草案。國民黨中央堅持3800億元+N，部分藍委支持匡列8000億元。



由於國民黨團態度尚未明朗，民眾黨團擬備妥2個版本，包括衹有第1批軍售的4000億元版本，還有加上第2批軍售的8000億元版本。



《中央社》報導，陳清龍受訪時表示，支持對外購買武器強化“國防”，但“立委”必須為每一筆軍購支出把關，比起外界關注的總金額，到底要買什麼、買的價格是否合理、能否有助於“國防”，都是應監督的重點。



陳清龍說，上周他在黨團協商已說明，對於軍購金額，“國防部”說法初一十五不一樣，像M109A7自走砲，今年3月“國防部”提供民眾黨團的金額是1375億元，4月“國防部”卻又說是810億元，電子採購網的決標金額只要738億元，短短1個月金額相差600多億。



陳清龍強調，單一項目就有如此大的變動，“請問1.25兆不會變嗎？還要照單全收？”因此民眾黨團版才希望以美方公布的軍購項目為依據，有明確的品項、數量及金額，作為編列預算的基準。



陳清龍指出，目前美方第1階段軍售都已納入民眾黨團版本，若美方公布第2階段軍售，有知會國會、有發價書，只要能強化“國防”，民眾黨團願意研議納入軍購特別條例的修正文字。