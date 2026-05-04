傳黃復興狂叩力保黨版軍購　王鴻薇證實

藍委王鴻薇。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／“立法院”本周三將針對軍購特別預算條例金進行第4次朝野協商，5日的國民黨“立法院”黨團大會備受關注。有媒體報導黃復興黨部大動作全面動員，力保黨版3800億+N，對此，國民黨“立委”王鴻薇4日在“立法院”受訪時證實，自己的確接到黃復興主管的電話，就是“拜託支持黨版”如此而已，並沒有什麼被施壓說下次選舉就會怎麼樣不支持。而黨團成員一致支持的版本，就是“團結版本”。



王鴻薇說，最近媒體繪聲繪影報導說黃復興全面性動員，她很誠實地講，她確實接過一通電話，其實這通電話要講的是另外一件事情，當然這個黃復興的主管有講到“希望拜託能夠支持黨版”，就如此而已。



王鴻薇強調，她覺得完全沒有任何“語帶威脅”。這些黃復興的長官，可能就是執行上級交付的一個指令而已；媒體去講說“如果沒有遵從，就要在選舉去從中作梗或不支持”，這樣的說法都是一個太戲劇化地去描述。至少她接到電話時，完全沒有感到這樣的壓力跟氣憤。



王鴻薇指出，在上周黨團大會討論的時候，大家都非常理性和平和、各抒己見。大家一致的決議就是說只要黨團做出最後決議，大家就是一律去遵守，還是會非常團結的。在這個過程裡面，你說相關的遊說有沒有？當然有，雙方都有，可是這在一個民主政黨裡面，是非常正常的事情。



王鴻薇說，上周的黨團會議，沒有動用表決，而明天的黨團大會本來應該是針對“檢察總長”的投票大家互相討論，所以明天會用怎麼樣的討論方式，她並不確定也不預設什麼樣的立場。



王鴻薇表示，她一再地講，這個軍購版本，黨內不要從“版本之爭”變成了“意氣之爭”或“路線之爭”。她相信黨團也不至於因為受到外面這樣的氣氛，大家就搞到對立或劍拔弩張。至少到目前為止，所有黨團成員非常確定的、大家一致支援的版本，就是“團結版本”。