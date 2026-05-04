年紀被攻擊　李四川：沒經驗年輕又怎樣？

國民黨新北市長參選人李四川受訪。(照片：中午來開匯提供) 中評社台北5月4日電／新北市長選舉中，參選人的年紀成話題。中國國民黨新北市長參選人李四川今日受訪表示，今天敬人老，明天人敬老，年齡不是問題，重點在於有了經驗，要帶給年輕人什麼未來？帶給城市什麼願景，那個才是重要的。假設年輕，但觀念很老、沒經驗，無法帶給年輕人未來，年輕又怎麼樣？



對於民進黨側冀炒作68歲李四川的年紀，李則說，本來每年每人都會增加一歲，他倒沒感覺要特別去面對年紀，或者特別要去裝怎麼樣。



李四川今天接受《匯流新聞網》“中午來開匯”節目主持人黃光芹訪問時，回應年齡問題。



李四川指出，他一直認為在市政工作上面，年齡並不是問題。假設你很年輕，但你的觀念很老，又沒有經驗，也無法帶給年輕人未來，也無法帶給城市幸福跟發展，年輕又怎麼樣，所以他很輕鬆地看待這件事情。



李四川說，社會上有一句話，叫做今天敬人老，明天人敬老，大家都會老，只是遲或早。今天你在年輕的時候，你要敬人家老，等你老了，明天人家也會敬你老。



黃光芹也說，李四川在小琉球出生成長，外表看起來比較“臭老”，其實李四川是1958年出生，比“立法院長”韓國瑜小一歲，也只比賴清德大一歲。前“行政院長”蘇貞昌2018年參選新北市長的時候，當時蘇的年紀比現在的李大兩歲。國民黨籍桃園市長張善政2022年參選，大概也是“川伯”的年紀，但也沒有被討論“老”字。