林子宇：賴恐怕會被特朗普當麻煩製造者

前台灣民眾黨國際部主任、新北市議員（板橋）參選人林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月5日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）特使專機出訪史國，前台灣民眾黨國際部主任、新北市議員參選人林子宇接受中評社訪問表示，令人憂心的是，台灣無法有效應對兩岸攻防，無法帶給特朗普重視的利益，反而還要頻向美國求救幫忙善後。對特朗普個人而言，恐將會逐漸成為一個“麻煩製造者”，漸失耐心，後續有待觀察。



林子宇，現年30歲，美國南加州大學公共政策碩士，曾任前台北市長柯文哲市長室聘用研究員，專責涉外事務、民眾黨國際部主任、發言人、黃國昌板橋服務處主任，現為民眾黨新北市第五選區（板橋）議員參選人。



賴清德原訂4月22日至27日訪史瓦帝尼，因塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加撤回專機飛航許可，啟程前一天宣布取消該訪問。



林子宇表示，台“外交部次長”吳志中日前接受《彭博社》專訪提到，“擔心台灣列入習特會的菜單中”，已是先打了預防針，她不認為賴清德成功出訪史瓦帝尼一事，能夠實質幫助台灣在中美談判之際，處於較優勢的地位。



林子宇說，大陸先前大力度影響非洲3國撤回專機飛航許可，是要告訴美國“台灣是核心利益”，且“賴政府”團隊應對不暇，只能向美國求救，令人憂心的是，台灣無法有效應對外交攻防，還要向美國求救善後，對美國總統特朗普個人而言，將會逐漸成為“麻煩製造者”，她不認為賴後續成功訪史，能實質幫助台灣在中美元首會晤之際，讓台處於較優勢的地位。



林子宇接受中評社訪問表示，賴清德出訪史瓦帝尼，可說是高潮迭起，唯一明確告訴台灣人民的是，台灣有其“外交”困境存在，但遺憾的是並未看到“賴政府”以務實面向解決，反而成為與中國大陸相搏的“面子之爭”。賴此次搭史國專機前往，專機可以說是史國領土延伸，賴不過是外賓訪客，並未達到“中華民國元首”出訪的高度，與民進黨過去高喊台灣不容矮化相悖。