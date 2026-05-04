黃牧仁：親美派應警醒　不當附庸是主流

政治觀察家黃牧仁接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月5日電（記者 張嘉文）藍營近期因特別軍購預算該是新台幣3800億加N或者8千億吵翻天，熟知藍營政情的政治觀察者黃牧仁向中評社指出，藍營內部的親美派正陷入一種“天動說”的誤區，以為只要比民進黨更親美就能贏得大選。



黃牧仁，又名譯者K.K.，畢業於台灣大學心理系，主要以K.K.名義從事漫畫、輕小說之日文翻譯。他曾於台北市政府資訊局任職約聘人員，2011年參與創辦台北市政府免費Wi－Fi“台北公眾區免費無線上網”，有“Taipei Free創辦人”的稱號。熟知藍營政情的黃牧仁，常在臉書針砭時事。



黃牧仁強調，藍營若想贏回2028，就必須先學會如何不再當“親美派”的附庸，而是做一個真正代表台灣民意的政黨，至於怎麼做，和民進黨的主張反著幹就對了。



黃牧仁指出，台灣主流民意雖支持“國防”，但絕對反對“空白授權”與“特別撒幣”。他警示，藍營人士若腦子跟著民進黨跑，不僅換不到美國的實質支持，更會因喪失自身主體性而丟掉基本盤。藍營親美派應警醒“不被美國吃夠夠，才是台灣現在真正的社會主流。”不親美就會輸給民進黨，更是一套運作了十多年的錯誤邏輯。



黃牧仁接受中評社訪問表示，國民黨在“立法院”作為最大黨，職責在於為納稅人看緊荷包。軍購必須是有依據的“規規矩矩”，而非漫無目的的撒幣。



黃牧仁說，目前美國政府明確公告要賣給台灣的軍備清單，金額總計約3000多億元。在這種情況下，特別預算過3800億元是合理的上限。如果這幾天美國政府追加公告了新的軍售項目，預算當然可以隨之調高；但若美方並未公告，藍營卻急著要將預算拉高到8千億元甚至是1兆元，這本質上就是空白授權。



他直言，台灣民眾確實希望有武器來進行防衛，但當前美方軍備延期交貨的情況未解，貨款支付已久卻不見蹤影，此時民進黨政府編列1.25兆元的特別預算，主流民意早就認定這是美國在把台灣當盤子（指冤大頭）。藍營親美派若試圖以8000億元折衷過關，本質上依然是在“特別撒幣”，完全背離了監督政府、反映民意的本職。