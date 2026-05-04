蔡英文邀跨黨派、跨世代寫文章籲走出同溫層

蔡英文創立的想想論壇，邀集30位跨黨派、跨世代人物撰寫文章。（取自蔡英文臉書） 中評社台北5月4日電／蔡英文近期動作不少，除了爬山輔選外，今天在臉書發文指出，想想論壇發起“台灣民主30”，30年、30人、30個觀點，由30位跨黨派、跨世代的作者撰寫文章，為台灣未來出路，提出自己的觀察與想像。蔡英文也說，期待有更多人，願意走出自己的同溫層，看看別人的觀點，想一想自己的答案。



這些作者，包括：民進黨前主席許信良、親民黨主席宋楚瑜、時代力量黨主席王婉諭、國民黨青年團團長、中常委郭又睿、前台灣民眾黨“立委”張其祿、前國民黨不分區“立委”許毓仁、“中研院”院士朱敬一、曾創辦第三社會黨周奕成、社會民主黨台北市議員苗博雅等共30人。



“想想論壇”是蔡英文於2012年卸任民進黨主席後透過其創辦的“小英教育基金會”所設立的網路評論平台，並於2025年改版。



蔡英文臉書全文：



在一個意見越來越分歧、討論越來越容易被標籤化的時代， 想想論壇 Thinking Taiwan Forum選擇打造一個平台，讓跨黨派、跨世代、跨領域的聲音，可以在同一個空間裡被看見、被閱讀、被理解。而且這些內容，沒有被干涉，只是單純地邀請每一位作者，為台灣的未來，提出自己的觀察與想像。



想想論壇所邀請的作者中，有84歲，走過台灣民主轉型歷程的政治前輩，也有23歲，在民主時代中成長的年輕世代；有來自不同政黨立場的政治人物，也有藝術家、創作者、研究者，以及長期投入社會運動的實踐者。



他們的觀點不一定相同，甚至可能彼此衝突，但正因如此，這一整套文章，更像是一個時代的切片。讓我們看到台灣的民主，是由許多不同的聲音共同構成的。



這些觀點，不一定會讓人立刻同意，但它們都值得被好好閱讀。



三十年來，台灣的民主一路走來，並不容易。從威權走向自由，從單一聲音走向多元社會，我們學會了表達，也學會了選擇，但“如何在分歧中對話”，始終是一門還在學習中的課題。



民主，是投票的權利，也是理解彼此、說服彼此，甚至在不同意之中，仍然願意一起前進的能力。

我相信，讓不同的聲音出現，不是為了分裂，而是為了讓我們更接近彼此。我也期待有更多人，願意走出自己的同溫層，看看別人的觀點，想一想自己的答案。



因為，台灣的未來，從來不是由單一聲音決定的，而是來自我們共同的討論、選擇與努力。



三十年，三十種聲音，這不只是一個專題，也是屬於台灣民主的一段集體記錄。

