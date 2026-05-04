賴搭史國專機出訪　李其澤：外交非賭一口氣

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北5月4日電／賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問。對此，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤4日質疑，激情冷卻後，台灣社會必須面對更冷峻的問題，當賴清德以“賭一口氣”的方式完成出訪，後續代價將由誰承擔？此行透過專機直飛、避開過境申請，達成形式上的“技術性突破”，但這究竟是“外交”空間的真正擴張，還是個人政治姿態的一次性消費？



他指出，當賴清德用最高調方式刺激對岸，其成本不會只落在府，而會擴散到漁民、台商、留學生與外貿業者身上。



根據《中時新聞網》報導，李其澤表示，賴清德這次能成行，靠的是史國國王主動派出A340專機，以主權航機名義繞過第三國飛航許可瓶頸。但這套劇本可複製嗎？其他11個“邦交國”中，有幾個擁有元首級長程公務機？又有幾個願意動用國家專機面對中國全方位施壓？中國自五月一日起對非洲53國實施零關稅，唯獨史瓦帝尼被排除——這是史國替台灣承受的代價，也預示未來小“邦交國”協助台灣的門檻只會更高。



李其澤說，更值得警惕的是“連鎖效應”，就在賴清德高調出訪同時，台灣公民團體赴贊比亞參與國際會議遭阻，世貿組織於喀麥隆年會時，台灣因名稱問題未能順利參與，這些訊號被慶祝出訪的喧囂掩蓋了，領導人能透過特殊安排越過封鎖，但公民、產業與專業組織所仰賴的常態性參與管道，正一道道被關閉。



李其澤認為，這正是此行最尖銳的問題，商務人士、觀光客、學術交流者的權益若遭限制，政府理應據理力爭，但若是因賴清德個人政治宣示所引發的反制，後果是否應由全體社會承擔？這不是反對“元首外交”，而是要求民主課責的基本誠實。當賴清德用最高調方式刺激對岸，其成本不會只落在府，而會擴散到漁民、台商、留學生與外貿業者身上。



李其澤提到，此行也暴露另一個結構問題，內宣壓倒“外交”、姿態先於專業；原訂行程喊卡前夕，“外交部”高調發布“非洲十一國政要熱烈歡迎”新聞稿，“國安局長”親赴史國踩點並公布行程，這些動作讓出訪變成台灣政治劇場，反而給了大陸操作的時間與標的。事後緊急以“抵達後公開”祕密模式補救，雖展現韌性，前後矛盾，表現出的是“外交”專業被政治宣傳綁架。



李其澤說，政府應把此次經驗轉化為制度，而非只轉化為掌聲。第一，建立“元首”出訪風險評估機制，對航權、過境與後續反制做出系統化預案。第二，建立民間國際參與受阻通報與救援機制，讓學者、企業、NGO遭遇壓力時能獲即時支援。第三，強化非邦交國實質關係與多邊場合協調，避免“外交”高度依賴一次性操作。



李其澤最後指出，技術性突破不等於戰略勝利，“賭一口氣”的姿態不應成為2300萬民眾共同承擔的長期賭注，台灣面對的是長期的國際空間擠壓，這場戰役需要勇氣、耐心、制度，真正的考驗不在“元首”踏出“國門”那一刻，而是要讓每位公民、每家企業，都能在國際舞台上更穩定地站得住。