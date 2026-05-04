晏揚清：台灣外交困境原因是兩岸關係不好

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月4日電（記者 蔣繼平）賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社表示，若這種“搭便機”的模式變成常態，無法開大門走大路，也凸顯一中原則在全世界普遍被接受，台灣外交困境真正原因就是兩岸關係不好。



晏揚清還表示，這星期剛好巴拉圭總統培尼亞5月7日至10日要率團來台進行“國是訪問”，但進行“元首”外交，結果“元首”卻不在，這個是會有問題的，所以賴清德應該要在這之前回來，賴有可能先從史瓦帝尼搭機去巴拉圭，再讓巴拉圭順便載賴回來。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。曾任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，台灣只剩12個“友邦”，除了在加勒比海、太平洋上小島之外，在陸地上的只有史瓦帝尼、巴拉圭。賴清德一開始出訪受阻，恰巧可以看到台灣的困境，一個中國原則在全世界普遍被接受，如果沒有得到中方某種默許，台灣是出不去的。



晏揚清表示，所以看到賴清德一開始原本要出訪時大張旗鼓、敲鑼打鼓地說要去，結果去不成。後來看來史瓦帝尼派特使訪台，也是很突兀、忽然就來了。結果沒想到，賴清德就搭了便機過去史瓦帝尼，正好凸顯如果沒有大陸默許真的出不去。



晏揚清表示，這件事也凸顯在整個國際情勢上面，民進黨太一廂情願，沒有辦法去面對真正的問題，真正問題就是在兩岸關係，所有問題都在兩岸關係。現在民進黨說的所謂外交突破，明眼人可以看出來，真的是一種偷偷摸摸的事情。

