蘇偉碩：綠藉賴清德出訪危機行銷固政權

反萊豬醫師蘇偉碩。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月4日電（記者 蔣繼平）賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問，綠營積極大內宣。熟悉綠營的反萊豬醫師蘇偉碩向中評社表示，民進黨的動作是一種危機行銷，對外展示團結、對內鬥爭收斂，目前民進黨從上到下都在做這件事，台北、高雄的市長選戰也都在操作這件事，代表年底選戰對執政黨不利，若選不好會影響賴的威信。



蘇偉碩，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹。從學生時代就參加環保運動、學運，曾與民進黨並肩反美牛，反萊豬時變成綠營眼中釘，與綠營分道揚鑣，現持續針砭時事並關心政治議題。



賴清德出訪史瓦帝尼這件事，蘇偉碩表示，這個應該是一種危機行銷，也就是說，讓大家感覺到民進黨執政受到很多外部威脅，必須要團結。尤其是凝聚民進黨內部團結，減少黨內鬥爭，面對危機，黨內互相批評就要暫時收斂。



蘇偉碩表示，傳出民進黨將提名綠委沈伯洋參選台北市長這事，黨內多少有些雜音，將回鍋參選台北市內港南湖選區議員的前綠委高嘉瑜昔日也沒很支持沈伯洋，現在都要被迫表態支持沈伯洋，更遑論綠營其他人。



不只是台北、高雄都是這樣，蘇偉碩表示，民進黨現在要形塑這種團結氣氛，所以會看到兩個部分，一個就是高雄市議員紛紛來與市長參選人、綠委賴瑞隆拍合照、做宣傳。綠委邱議瑩、綠委林岱樺等等，就要開始整合。