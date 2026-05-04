關注：賴清德拚“抗中”、蔡英文拋和解

賴清德突訪非洲“邦交國”史瓦帝尼，引起很多話題。（照：府方提供） 中評社台北5月5日電（記者 黃筱筠）賴清德日前突訪非洲唯一“邦交國”史瓦帝尼（斯威士蘭）把“抗中”氛圍拉高，中國大陸與美方之後會怎麼出手成為外界關注焦點。相較賴把“抗中”氛圍拉滿，讓台灣社會對立更激化，蔡英文卻反而在她創辦的“想想論壇”上，邀集跨越黨派等政黨人士撰寫文章，希望能化解朝野對立。賴蔡政治佈局的差異，把各自性格展露無遺。



賴清德2日搭乘史瓦帝尼王國副總理札杜莉訪台專機赴史國，綠營積極宣傳，並定位這是一次“先抵達、後宣布”（ATA模式）的突破外交。



賴清德突訪式“外交”綠營叫好，藍營也不願意正面抨擊，避免被綠營側翼帶風向把藍營與“親中”路線掛鉤。因此，藍營在應對賴清德突襲訪問非洲議題上非常小心。目前藍營主要以綠營過去也批評馬英九訪問新加坡，或是歐洲“邦交國”梵蒂岡時低調行為是“偷偷摸摸”，要求綠營道歉作為回擊，但綠營根本沒回應。



中國國民黨主席鄭麗文日前訪陸，藍軍士氣大振，賴清德這次突訪史瓦帝尼，也讓綠營支持者稍微拉抬一點氣勢回來。



民進黨支持者這次對賴清德“ATA模式外交”非常稱許，積極大內宣，賴再度用“抗中牌”穩固支持者。但所謂“外交”突破應是過去沒有過的才算突破，因此也被不少網友指出，前往自己“邦交國”卻不能公開出訪，並不算突破，畢竟陳水扁、馬英九、蔡英文都是搭乘專機、公開帶著媒體隨團前往“邦交國”訪問，賴此行的模式，也算是首次。



賴清德的做法就是“中國大陸對我要打壓，我就越要反擊”，這次突襲“外交”展現賴的個人性格強烈，不惜拉著大家一起衝向未知。身為領導人不是試圖化解危機，反而讓台灣走向未知的發展，雖然一時獲得龐大的討論聲浪，綠營支持者也更加穩固，但後續帶來的衝擊與發展仍未料。



蔡英文最近在自己創辦的“想想論壇”邀集跨黨派、跨世代、跨領域的政壇人物撰寫文章，希望能化解朝野之間的隔閡與分歧。蔡更在臉書直言，如何在分歧中對話，始終是一門還在學習中的課題；也期待有更多人，願意走出自己的同溫層，看看別人的觀點，想一想自己的答案。蔡隔空喊話是希望化解朝野僵局。