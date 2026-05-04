關注：軍購版本之爭浮現　藍委氣氛微妙

國民黨主席鄭麗文重申黨版軍購規模主張就是“新台幣3800億元+N”。（中評社 資料照） 中評社台中5月5日電（記者 方敬為）中國國民黨內對軍購預算規模出現分歧，中廣前董事長趙少康等人表態支持新台幣8000億元版本，與黨主席鄭麗文定調的“3800億＋N”陷入拉鋸，外界將此解讀為黨內“親美派”與“兩岸派”的路線之爭。國民黨“立院”黨團5日將開會凝聚共識。



值得注意的是，即便趙少康宣稱多數藍委支持8000億元版本，但多數藍委卻態度低調、避諱表態，整體氣氛微妙，畢竟擴大軍購的主張與民進黨趨同，恐怕影響深藍選民觀感。據瞭解，黨團內部也因而傾向不表決，期盼能以不傷和氣為前提尋求共識。



根據《上報》報導，藍營核心幹部透露，雖然黨團大會中發言力挺3800億元＋N版本的僅6名“立委”，但實際上共有16位“立委”支持黨版軍購預算，包括吳宗憲、蘇清泉、翁曉玲、林倩綺、王鴻薇、涂權吉、魯明哲、呂玉玲、鄭正鈐、徐欣瑩、邱鎮軍、黃仁、馬文君、游顥、黃建賓及陳玉珍等16人。



國民黨主席鄭麗文4日態度堅定，重申其軍購立場從未動搖，強調黨團多數依然支持“3800億＋N”既定版本，她更公開表態若有壓力願一肩扛起。



相對的，支持8千億元規模的趙少康則憂心，若藍營在此議題上被外界貼上“反美”標籤，勢必將衝擊年底地方選情乃至未來的2028大選。趙並宣稱，“支持擴張預算的藍委佔多數”，並主張應透過表決定奪。兩方拉鋸激烈。



深究這場軍購版本之爭，隨著美國總統特朗普5月中旬可望訪華，加上鄭麗文赴大陸交流促成國共領導人會晤後聲勢看漲，黨內親美派在美方關切與內部焦慮的雙重夾擊下，開始出手進行反制。