江瑜庭：兩岸未來在青年　交流很重要

新竹清華大學科技管理學院大三學生江瑜庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月5日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學科技管理學院大三學生江瑜庭接受中評社訪問表示，她去年暑假到北京大學進行為期1個月的學術交流後，覺得兩岸青年交流真的非常重要，因為兩岸未來掌握在兩岸青年手中，兩岸交流不應該只侷限在政治框架下，民間交流反而其實才是更重要的。



江瑜庭強調，北京大學身為全球QS（世界大學排名）前20名的大學，校園學術氛圍非常濃厚，這是她在台灣校園裡很少體驗到的感覺，所以兩岸青年交流真的相當重要，因為兩岸未來掌握在兩岸青年手中，兩岸交流不應該只侷限在政治框架下，民間交流反而才是更重要的。



江瑜庭指出，她從小對中華文化就一直有很濃厚的興趣，包括閩南、客家與江南文化對她來說都有很大的吸引力，剛好新竹清華大學每年暑假都會舉辦兩岸學生交流計劃，專門提供給大二和大三的學生申請，每個人可以根據自己的志願到相對應的省份和校系去進行交流，因此她就把握機會申請到北京大學國際關係學院去進行為期1個月的學術交流。



她說，會選擇到北京大學進行交流，主因是北京身為大陸的首都與政治經濟中心，讓沒去過北京的她想去走走看看，雖然北京過去給她的感覺是很嚴肅的城市，但她這趟去北京才發現，北京的社會歷史文化相當有底蘊，尤其是老胡同文化就讓她相當著迷，也感受到大陸對古蹟與文化保存的用心。



江瑜庭提到，這次到北京大學不只是學術交流而已，最後還必須繳交一份學術報告，她後來以中美關係與新能源電動車產業結合為主題，並自己去找北京大學的指導教授，也因此讓她瞭解到大陸電動車產業能夠快速崛起的原因，她也和指導教授一起探究了大陸電動車在全球發展的困境、挑戰和後續的產業目標。



江瑜庭表示，除學術交流外，她也會和北京大學指導教授聊到大陸是如何看待台灣的社會、文化與歷史，還有對兩岸關係的看法，兩人不只會討論兩岸文獻上差異，也會討論兩岸趨勢與可能存在的問題。北大教授不會用很政治性的框架來侷限彼此的想法，反而是用一種很理性與開放的態度去跟她進行討論，讓她覺得能在兩岸交流間建立非常友善的討論空間是很難能可貴的。