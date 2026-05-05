賴上午從史瓦帝尼抵台　在桃園機場發表談話

5日上午9點多該班機已來到菲律賓上空，觀看人數已超過5000人，並成為目前追蹤度第1高的航班。（照片：Flightradar24網站） 中評社台北5月5日電／賴清德2日搭乘史瓦帝尼（斯威士蘭）國王專機飛抵史國訪問。外媒昨晚引述消息人士稱賴清德已結束訪問並搭乘專機離境，賴清德將於今日上午抵台。在網路上則有許多網友關注一架空巴A340的班機，到今天上午9點多該班機已來到菲律賓上空，觀看人數已超過5000人，並成為目前追蹤度第1高的航班。



府方上午臨時通知媒體，賴清德將於今天10點40分在桃園機場發表談話。



賴清德原訂4月22日至27日訪史瓦帝尼，因塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加撤回專機飛航許可，啟程前一天宣布取消該訪問。



《法新社》昨晚引述機場消息人士報導，賴清德已結束訪問，稍早搭乘國王專機離境。



在賴清德傳出已離開史瓦帝尼後，網路上也傳出他所搭乘的是一架空巴A340機型的班機，該班機在航班追蹤網站Flightradar24於清晨成為全球追蹤度第6高的航班，到今上午7點多該班機已位於婆羅洲上空，7點45分時則有超過2000人持續關注其動向，並躍升為全球追蹤度第4高的航班。



透過航班路徑追蹤也可看到，該班機從史瓦帝尼離境後繞過了馬達加斯加飛航情報區，一路往東南方移動，沿著印度洋南側飛行，在通過法國位於印度洋的海外領地凱爾蓋朗群島北側上空後，才開始轉向東北飛行。



史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世的專機是空中巴士A340機型，原來是華航的客機，2001年交機，機號B－18802，2015年自華航退役，2016年以約1200萬美元賣給史瓦帝尼。